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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Boyacá Chicó, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios vs. Boyacá Chicó, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Este sábado, El Campín recibirá el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026 entre Millonarios y Boyacá Chicó. Además, en la previa de este juego será presentado Juan Guillermo Cuadrado en el azul.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Millonarios recibe a Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibe a Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026 continúa este sábado 19 de septiembre con cuatro compromisos, siendo uno de ellos el que disputarán Millonarios y Boyacá Chicó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Dicho juego tendrá una antesala muy especial, debido a que el ‘embajador’ presentará en sociedad a Juan Guillermo Cuadrado, su fichaje estelar. El popular ‘Panita’ está listo para sentir y recibir todo ese cariño de la hinchada ‘albiazul’.

Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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Millonarios, por su parte, se ubica en la cuarta casilla de la tabla general con 16 puntos, en diez compromisos disputados. Pero eso sí, para recibir a los ‘ajedrezados’ tendrá cuatro bajas importantes.

Alberto Gamero no podrá contar con Carlos Darwin Quintero, quien “presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho”, tampoco estará disponible Leonardo Castro por “una contusión en el cuello del pie izquierdo”, y a ellos se suman Leonai Souza, que ya “se encuentra en el proceso de readaptación física”, y Samuel Martín, quien “inició su retorno a los entrenamientos luego de la contusión cerebral sufrida en el partido vs Cúcuta”. 

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Mientras que Boyacá Chicó arriba a la capital de la República con ocho enteros sumados en la misma cantidad de encuentros, ubicándose en la casilla 16. Sin duda que el objetivo es ‘arañar’ unidades para escalar en la clasificación general.

Millonarios empató 1-1 en su visita al Deportivo Pereira.
Millonarios empató 1-1 en su visita al Deportivo Pereira.
Foto oficial de Millonarios

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Los convocados de Millonarios para enfrentar a Chicó por la Liga BetPlay II-2026:

  • Arqueros: Burrai y Aguirre.
  • Defensores: Llinás, Banguero, Sarabia, Barreiro, Mosquera y Valencia.
  • Mediocampistas: David Macalister Silva, Ureña, Vega, Del Castillo, Ruiz, Romero y García.
  • Delanteros: Contreras, Angulo, Mosquera, Estupiñán y Chaverra.

Millonarios vs. Boyacá Chicó: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

  • Día: sábado 19 de septiembre del 2026.
  • Jornada: fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).
  • TV: Win
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se pierda nada.

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