Felipe Aguirre: "Salí con el uniforme ensangrentado, me tocó ayudar a un hincha del Junior"

Atlético Nacional le ganó de manera contundente a Boyacá Chicó, por la fecha 12 de la Liga Betplay 2024 II, sin embargo, el vació en las tribunas mantuvieron latente los hechos ocurridos en la jornada anterior contra Junior, por los hechos de violencia que se presentaron entre los hinchas de ambos equipos en el estadio Atanasio Girardot. Una de las figuras 'verdolagas' se refirió a lo que vivió en esos angustiosos momentos.

Se trata de Felipe Aguirre, defensor central que acudió a la rueda de prensa junto a su entrenador Efraín Juárez luego del triunfo sobre los ajedrezados. Al jugador le preguntaron por la ausencia de la hinchada por las sanciones impuestas por la Alcaldía de Medellín y respondió de manera contundente.

De entrada, Aguirre dejó en claro que es imperdonable todo lo que ocurrió contra los 'tiburones' y hasta habló en primera persona sobre su acciones durante ese lamentable episodio. “Es muy triste salir y ver el estadio vacío. Sabemos la fiesta que es el Atanasio. Es muy duro saber que la gente pone por encima el fútbol que la vida y al fin y al cabo es solo fútbol, es más importante la vida. Creemos que con cremitas vamos a sanar este cáncer tan bravo que venimos luchando. No es de salir y ponerse la camiseta del otro, pancartas o que se sancione el estadio. Hay que tomar decisiones más drásticas porque son muchas vidas que se perdieron y muchos heridos. Yo salí con el uniforme ensangrentado porque me tocó interceder para ayudar a un hincha de Junior”, dijo el zaguero central.

Disturbios entre Nacional y Junior. Pantallazo de video.

Por último, invitó a una reflexión sobre el accionar de los hinchas y los castigos que les ponen cuando pasan este tipo de sucesos. “En estos últimos tiempos ya no hay empatía, no hay amor propio ni por el prójimo, ni por Dios, no hay nada. Es muy triste eso y no hay que dejarlo pasar con una sanción de 2 fechas y ya. Cuántas veces no han hecho eso y sigue pasando lo mismo”, concluyó el jugador de Nacional.

Por ahora, tanto Nacional como Junior están a la espera de que la Dimayor tome una decisión y determine no solo posibles sanciones sino también qué ocurrirá con el partido, puesto que el reloj marcaba el minuto 54 y el resultado estaba 2-0 a favor del 'verdolaga' con goles de Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza.