Santa Fe le propinó otro golpe al Unión Magdalena, al vencerlo 0-1 en Santa Marta

Unión Magdalena recibió a Santa Fe, este domingo 30 de marzo, en la continuación de la undécima jornada de la Liga BetPlay I-2025 , en un partido en el Sierra Nevada que tuvo pocas emociones pero que la balanza se inclinó a favor de los 'leones', que ganaron 0-1 gracias a la anotación de Omar Albornoz. El 'cardenal' llegó a 22 puntos, mientras que el 'ciclón' aún no gana y se quedó en 5 enteros.

Precisamente Albornoz le cambió la cara a los santafereños con su ingreso para la segunda parte, aprovechando además el hombre de más en el campo de juego, que no había pesado en los primeros 45 minutos y todo por la falta de claridad de los visitantes en el último cuarto de cancha, y a eso se le suma que el 'ciclón bananero' supo resguardarse y defender.

Santa Fe , dirigido por Jorge Bava, pero que no pudo estar en la raya técnica por temas de documentación -, tuvo otra aproximaciones en el segundo tiempo reglamentario al arco de los samarios custodiado por Eduar Esteban; no obstante, ni Ángelo Rodríguez ni Hugo Rodallega estuvieron 'finos'. Por el lado del Unión le apostaron al contraataque y por esa vía complicaron, pero finalmente volvieron a ceder enteros en casa y no salen del fondo de la tabla.

¿Cómo se presentó el partido en el Sierra Nevada?

Publicidad

Con el pitazo inicial por parte del árbitro Bismarks Santiago fue el Unión Magdalena el que inclinó la cancha a su favor, con movimientos interesantes por parte de Ricardo 'Caballo' Márquez y Jannenson Sarmiento, pero sin mayor peligro para el pórtico 'cardenal' defendido por Andrés Mehring.

El correr de los minutos mostró un partido con fricción y faltas y una de esas acciones los de la 'Samaria' se quedaron con un jugador menos luego de la roja para Daniel Mera. En primera instancia le había sacado amarilla al zaguero del Unión por el pisotón a Frasica, pero tras el llamado del VAR y la revisión de las imágenes, el árbitro central le quitó la amarilla para mostrarle la roja y enviarlo a las duchas. A partir de ahí cambió el planteamiento del elenco local.

Unión Magdalena recibió a Santa Fe por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2025. Foto: Colprensa

Publicidad

Santa Fe intentó poner más volumen en el ataque, queriendo aprovechar la ventaja numérica; no obstante, no supieron validarlo; el Unión se defendió.

Para la segunda parte, las escuadras hicieron modificaciones buscando el objetivo de anotar, pero no fue hasta el minuto 65 que Albornoz logró inflar las redes contrarias para los santafereños. El '80' aprovechó para enviar el balón con rumbo a la red.

Ficha técnica:

0- Unión Magdalena: Eduar Esteban; Daniel Alejandro Mera, Rafael Pérez, Martín Payares, Dairon Mosquera; Cristian Sención, Fabián Cantillo; Jannenson Sarmiento, Juan José Tello, Valentín Sánchez; Ricardo Márquez.

Director técnico: Alexis García.

Publicidad

1- Santa Fe: Andrés Mehring; Jordy Monroy, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Jhojan Torres, Yilmar Veásquez; Omar Fernández, ; Ángelo Rodríguez, Hugo Rodallega.

Director técnico: Jorge Bava.

Gol: Omar Albornoz para Santa Fe (65').

Expulsados: Daniel Mera, en Unión Magdalena (19').

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Estadio: Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta.

Jornada: fecha 11 de la Liga BetPlay I-2025.