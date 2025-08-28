Santa Fe nada que puede con Alianza FC; agónico empate 1-1, en Valledupar, por Copa BetPlay

Este jueves 28 de agosto, Independiente Santa Fe volvió a visitar a Alianza FC, en Valledupar, tras aquella goleada 6-1 por Liga, que desató las críticas y burlas en su momento hacia el cuadro ‘cardenal’.

Sin embargo, para esta ocasión, el cuadro capitalino salió con una nómina diferente y un planteamiento completamente distinto, que dio sus frutos en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Y es que, a pesar de no haber ganado, para esta oportunidad el conjunto rojo se alcanzó a llevar un empate 1-1 importante, que los deja con vida en la Copa BetPlay. Cabe destacar que el encuentro de vuelta se jugará en el estadio El Campín.

Por parte de los capitalinos, Harold Santiago Mosquera fue el encargado de abrir el marcador, mientras que Sergio Aponzá puso la igualdad definitiva en el final del encuentro.

Durante la primera parte, el encuentro se mostró muy parejo y con pocos espacios para jugar en el campo. Sin embargo, ambos equipos fueron tácticamente muy organizados y eso también evitó que pudieran perforarse las áreas.

🔥⚽ ¡Todo en 'TABLAS' entre Alianza y Santa Fe! 👏🏻👀 pic.twitter.com/jlyWwJ04k7 — Gol Caracol (@GolCaracol) August 28, 2025

No obstante, con el pasar de los minutos, evidentemente se empezaron a tomar varios riesgos, que fueron dejando espacios y más.

Pero quien principalmente los aprovechó fue Independiente Santa Fe, que, finalizando la primera parte del encuentro, por medio de Harold Santiago Mosquera abrió el marcador con un remate cruzado, que fue inatajable para el golero del cuadro de Valledupar.

Con la ventaja a su favor, el ‘león’ no pudo repetir esa misma disposición ofensiva de la primera mitad, sufriendo en gran parte del complemento; es más, sobre el último cuarto de hora Ayron del Valle tuvo una pena máxima, pero Weimar terminó atajándola.

Sin embargo, fue tanta la insistencia y poderío en el ataque de Alianza FC, que el empate terminó llegando a los 90 minutos, por medio de Sergio Aponzá, quien cruzó un remate para sellar el 1-1 del partido.

Y eso, que al final del encuentro, los de Valledupar tuvieron para irse arriba y quedarse con la victoria, pero el empate deja todo a definir en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, para la vuelta.

Ficha técnica:

Alianza FC (1): Johan Wallens, John García, Eudy Pérez (67' Lucas Villa Valencia), Yilson Rosales, Kalazán Suárez, Fabián Mosquera, Rubén Manjarrés, Charly Villegas (46' José Muñoz), Johan Parra (59' Josy Pérez), Ayron del Valle (82' Sergio Aponzá) y Jeison Osorio (46' Carlos Lucumí).

Entrenador: Hubert Bodhert.

Gol: Jorge Aponzá (90').

Independiente Santa Fe (1): Weimar Asprilla, Jhon Meléndez, Iván Scarpeta, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo (46' Joaquín Sosa), Ewil Murillo, Yilmar Velásquez (59' Daniel Torres), Jhojan Torres (46' Ómar Fernández), Alexis Zapata (75' Martín Palacios), Harold Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez (59' Edward López).

DT: Jorge Bava.

Anotación: Harold Santiago Mosquera (43’).

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.