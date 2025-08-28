Primera reacción a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina; "representa muchísimo"

Gran revuelo han generado las recientes declaraciones de Lionel Messi, quien dejó abierta la posibilidad de que el compromiso frente a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sea su último partido clasificatorio con la Selección Argentina.

La ‘albiceleste’, ya clasificada con anticipación al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cerrará su participación enfrentando a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires, y cinco días después visitará a Ecuador en Quito.

El rumor sobre el retiro de Messi de las Eliminatorias surgió tras la semifinal de la Leagues Cup, en la que Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City, equipo en el que milita el colombiano Luis Fernando Muriel. En ese duelo, el astro rosarino brilló con un doblete, pero lo que realmente llamó la atención fueron sus palabras posteriores al encuentro.

“El partido vs. Venezuela va a ser muy especial para mí, porque va a ser el último por Eliminatorias. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”, aseguró Messi, dejando en suspenso su continuidad con la Selección.



En Argentina sueñan con la continuidad de Messi

Jhon Lucumi vs Lionel Messi en el Argentina - Colombia AFP

El eco de las declaraciones del capitán argentino no tardó en llegar. Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, se refirió al tema en diálogo con 'TNT Sports', mostrando su deseo de que Messi siga vistiendo la camiseta albiceleste.

“¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la Selección? Depende de Leo. Ojalá que tenga ganas y que pueda seguir jugando, porque tener al mejor jugador del mundo en el campo no solo lo disfrutamos, sino que significa muchísimo para el grupo”, expresó el dirigente.

Tapia también dejó claro que la decisión final siempre estará en manos del rosarino: “Depende de él, de cómo se sienta. Los que lo conocemos sabemos lo competitivo que es, por eso hay que esperar. La camiseta de la Selección está disponible por todo el tiempo que quiera”.

Claudio "Chiqui" Tapia habló sobre hasta cuándo piensa que Leo Messi seguirá jugando para la Selección Argentina. pic.twitter.com/XG14Ek00S0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2025

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Las estadísticas refuerzan la dimensión de su legado con la camiseta nacional. Messi ha disputado 193 partidos oficiales, en los que ha marcado 112 goles y repartido 61 asistencias. Además de los títulos colectivos —incluyendo dos Copa América y el histórico Mundial de Qatar 2022—, se ha consolidado como el máximo referente de la historia del fútbol argentino.