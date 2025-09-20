Santa Fe nunca baja los brazos: gol en el último minuto y empate 1-1 contra Pasto

Independiente Santa Fe nunca pierde la fe. Fiel a su historia, nunca bajó los brazos, luchó hasta el final y obtuvo su premio. Este sábado 20 de septiembre, empató 1-1 frente a Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, gracias a un gol al minuto 89, obra del lateral izquierdo, Christian Mafla.

El inicio del compromiso no fue el mejor desde lo futbolístico. De hecho, hubo pocas emociones en las áreas; y es que la pierna fuerte fue la principal protagonista. Daniel Torres, en el 'león', y Santiago Jiménez y Joyce Ossa, en el 'volcánico', fueron amonestados en la primera parte, en una muestra de lo friccionado que fue.

Para la parte complementaria, las cosas cambiaron. Fue así como los dirigidos por Camilo Ayala lograron abrir el marcador al minuto 48, por intermedio de Yoshan Stiven Valois Murillo. Un fuerte remate de Facundo Boné no pudo ser controlado por Andrés Mosquera Marmolejo, y el rebote fue capturado por el jugador del Pasto.

Atento, anticipándose a la defensa y ganándole en velocidad a la defensa, marcó el 1-0 parcial. Celebración en las toldas nariñenses, pues soñaban con la victoria, teniendo en cuenta que tomaron una postura defensiva y el rival no encontraba los caminos. Sin embargo, Independiente Santa Fe insistió, buscó y encontró la anotación.

Al minuto 89 y luego de una serie de rebotes, Christian Mafla infló las redes para el 1-1 definitivo. De esa manera, el 'león' llegó a 17 puntos, ubicándose en la octava posición y manteniendo viva la ilusión de no salir del grupo de los ocho. Eso sí, dependerá de lo que hagan los otros clubes en lo que resta de la fecha 12 de la Liga.

Por otro lado, Deportivo Pasto se aleja del sueño de clasificar a cuadrangulares. Con esta igualdad, llegaron a la línea de las 10 unidades, en el puesto 18, cerca del fondo de la tabla de posiciones. Ahora, cabe aclarar que les falta un encuentro, que es frente a América de Cali, en un aplazado de la tercera jornada del certamen.