Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe nunca baja los brazos: gol en el último minuto y empate 1-1 contra Pasto

Santa Fe nunca baja los brazos: gol en el último minuto y empate 1-1 contra Pasto

Cuando el equipo 'volcánico' ya acariciaba la victoria, en el estadio La Libertad, Santa Fe apeló a su garra y encontró el tanto de la igualdad para sumar un punto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Independiente Santa Fe logró un empate en su visita al Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2025
Independiente Santa Fe logró un empate en su visita al Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad