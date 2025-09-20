Síguenos en::
Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga femenina BetPlay

Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga femenina BetPlay

El estadio de Palmaseca vibrará con el partido Deportivo Cali vs. Santa Fe y que definirá a la nueva escuadra campeona de la Liga femenina BetPlay. ¡Prográmese y no se la pierda!

Por: EFE
Actualizado: 20 de sept, 2025
Editado por: Gol Caracol
Cali y Santa Fe definirán el título de la Liga femenina BetPlay 2025.
Cali y Santa Fe definirán el título de la Liga femenina BetPlay 2025.
