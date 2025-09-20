Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga femenina BetPlay

Deportivo Cali buscará este domingo remontar en el partido de vuelta de la final de la Liga femenina BetPlay 2025, en el que recibirá en casa a un Santa Fe que se aferra al sueño de ganar un nuevo título del campeonato. Conozca dónde ver EN VIVO por TV esta gran definición.

El compromiso de ida se disputó el fin de semana pasado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde las 'leonas' se impusieron 1-0 con anotación de la centrocampista Katherine Valbuena en un partido muy reñido.

Jugadoras del Deportivo Cali femenino en medio del partido contra Internacional de Palmira. X de @CaliFemenino

¿Cómo llega el Cali femenino para la definición en Palmaseca?

Para el juego de vuelta, las 'azucareras', dirigidas por Jhon Alber Ortiz, tendrán que lidiar con la baja de la central Yessica Bermeo, que fue expulsada en el juego de ida, pero recuperarán a la centrocampista Zharick Montoya, quien se perdió el primer partido por suspensión.

Para el estratega, su equipo debe ser un poco más ordenado en defensa y espera que Santa Fe salga con un planteamiento más defensivo.

"Me imagino un Santa Fe igual, esperando atrás, jugando más a la contra. Por ahí de pronto con (la volante rival) Camila Reyes, que es la que intenta conectar muy bien y lo hace muy bien en el juego. Bueno, nosotros tenemos que estar prevenidos y precavidos ante eso", añadió Ortiz.

Para este importante compromiso, el entrenador de las 'verdiblancas' contará con el resto de su nómina, que incluye a la arquera Luisa Agudelo, internacional con Colombia; la lateral Kelly Ibargüen; la centra Kelly Caicedo, y la delantera Ingrid Guerra, máxima goleadora del equipo con ocho tantos.



Así llegan las 'leonas' a la gran final de la Liga femenina en Palmaseca

Santa Fe vs. Cali @santafeleonas

Las capitalinas, por su parte, llegan motivadas tras haber ganado el partido de ida y buscarán sostener la ventaja conseguida con la base del equipo al que el venezolano Ómar Ramírez le ha dado continuidad a lo largo de la temporada.

Este incluye a la veterana portera venezolana Yessica Velásquez; a las defensoras Viviana Acosta y Cristina Motta; a la volante Karen Garavito, y a la creativa Reyes, quien es la gran figura del equipo y es habitual convocada en la selección colombiana.



Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga femenina BetPlay

Será este domingo 21 de septiembre en el estadio de Palmaseca y la pelota rodará a las 5:00 de la tarde. Se podrá ver EN VIVO por TV por Señal Colombia y el canal que transmite el fútbol colombiano. Además, en este portal encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones.



Voces de los protagonistas

Para Ómar Ramírez, ganar el título se convirtió en "algo personal" porque en la edición de 2024 de la liga femenina la final fue la misma y el triunfo se lo llevaron las caleñas.

Santa Fe vs. Cali, final del fútbol femenino Redes sociales Santa Fe/CALI

"Es algo personal y lo tenemos entre ceja y ceja porque se quiere ser el equipo con más títulos de la Liga Femenina. Aprendimos que el camino es trabajar en equipo, creer en las compañeras, levantar juntos y la fe que mueve este club. Pensé que con Santa Fe lo había vivido todo, pero cada día me deja una enseñanza más para la vida", agregó el DT venezolano.

Las 'leonas' buscarán su cuarto título, mientras que las 'azucareras' esperan levantar su tercer trofeo de campeonas.