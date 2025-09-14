Exjugador de Santa Fe y Millonarios aclaró incidente cerca a su bar; "no agredí a nadie, medié"

Diego Luis Córdoba fue un recio volante que pasó por clubes como Santa Fe, Huila, Millonarios, Junior, Real Cartagena y Olmedo, de Ecuador. Y después del retiro de su carrera deportiva en 2010, decidió emprender en negocios relacionados con bares especializados en música salsa, actividad que ejerce en la actualidad.

En medio de esto, el viernes pasado en horas de la noche se presentó un incidente en el sector de la rumba ubicada en el sector de los outlets de las Américas, en el sur de Bogotá, en el que se vieron involucrados empleados del negocio de Córdoba (Salsa Vips), con otros de un bar cercano, hecho que desencadenó una serie de acusaciones que el exfutbolista salió a aclarar.

"Ocurre una situación en la zona de trabajo, donde están manipulando la verdad y están tergiversando las situaciones. Hablo del caso específico de la señora Mónica Nieto de Chaney Salsa-Bar, y ella está saliendo a mentir públicamente, donde me toma un video sin autorización, y segundo, donde hace unas acusaciones falsas y gravísimas por el momento que estamos viviendo en la sociedad. Ella sale a decir que se agredió y en medio de sus injurias sale el nombre mío, cuando salgo en el video mediando la situación para que no pase a mayores, a la señora Mónica nunca se le agredió, ni mucho menos yo. La gente que me conoce sabe el buen trato a las mujeres, jamás la he amenazado ni he intimidado", explicó detalladamente el exjugador surgido en Santa Fe, del que fue capitán.

Diego Córdoba junto a Diego Maradona en un partido de fogueo en Bogotá. Foto: archivo particular

El video al que se hace referencia tuvo que ver con un enfrentamiento entre hombres de los dos bares y mientras eso sucedió, en las imágenes se notó la presencia de Córdoba, a quien se le ve calmando los ánimos, cruzando palabras con otro hombre y para finalmente llevarse a algunos de sus empleados para que el incidente no pasara a mayores.

Publicidad

Cabe indicar que en las redes sociales, la referida Mónica Nieto también apareció para dejar su versión de lo sucedido. "Hago una denuncia pública. Fui agredida físicamente y verbalmente por personal de Salsa Vips ante la vista de muchas personas. En infinidad de ocasiones me he quedado callada ante ofensas y atropellos. Quiero dejar expuesto ante las redes que si algo me pasa es a causa de estas personas".