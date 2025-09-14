Síguenos en::
Exjugador de Santa Fe y Millonarios aclaró incidente cerca a su bar; "no agredí a nadie, medié"

Después de terminadas sus carreras deportivas, los exfutbolistas siguen otras actividades y así se presentó una controversia con un volante que es llamado 'el rey de la salsa' en Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:23 p. m.
Diego Córdoba, exjugador de Millonarios y de Santa Fe. Hoy en día tiene bares en Bogotá.
Diego Córdoba, exjugador de Millonarios y de Santa Fe. Hoy en día es empresario.
Fotos: Instagram oficial de Diego Córdoba

