Gol Caracol  / Fútbol Colombiano

Santa Fe propuso a Diego Ulloa, polémico árbitro de juego con Nacional, para el Mundial 2026

Luego de la controversia en la noche de miércoles en El Campín, en el duelo entre Santa Fe y Atlético Nacional, el equipo capitalino emitió un comunicado a la Comisión Arbitral de la FCF.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de feb, 2026
Diego Ulloa árbitro
Diego Ulloa, árbitro colombiano - Foto:
AFP

