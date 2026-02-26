Santa Fe propuso a Diego Ulloa, polémico árbitro de juego con Nacional, para el Mundial 2026

Diego Ulloa fue el árbitro de Santa Fe 1-2 Nacional, en un partido que tuvo polémica, especialmente por el gol anulado a Ómar Fernández Frasica que significaba el 2-2 en el marcador, que causó controversia y malestar en el seno del cuadro capitalino, por varias decisiones durante el compromiso disputado en el estadio El Campín. En la jugada previa, se dio una supuesta infracción del delantero Hugo Rodallega sobre el defensor César Haydar, de los visitantes.

Con ese panorama desde las huestes 'cardenales' decidieron emitir un sarcástico comunicado postulando al colegiado para el Mundial 2026 que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá, al mismo tiempo que formalizar una queja por lo sucedido hace algunas horas en el escenario deportivo de Bogotá y cuyo tema ha levantado controversia a nivel nacional.



Santa Fe propone árbitro para el Mundial 2026

De entrada se lee en el comunicado dirigido a la Comisión Arbitral de la FCF que "nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen".

Luego de eso, detallaron que "asumimos que el VAR de ayer (por el miércoles) tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín", y de forma sarcástica, una vez más, cerrando escribiendo que "consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos".

🚨¡ @SantaFe envía carta formal a la Comisión Arbitral tras el partido frente a @Nacionaloficial 🟢! pic.twitter.com/YZtohBfPbx — Miguel París (@SoyMiguelParis) February 26, 2026

El documento fue firmado por el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien en horas de la mañana de este jueves también había expresado en medios de comunicación, que postularía a Diego Ulloa para la final del Mundial 2026.



En los recientes días se vienen dando quejas seguidas de los clubes de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, como en el caso de Millonarios que se quejó por las decisiones arbitrales de Carlos Ortega, en la derrota 3-2 con Internacional de Bogotá. Además, el DIM mostró su malestar por algunos dichos de Jairo Mayorga, en el empate 2-2 con Llaneros.