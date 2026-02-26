Marcelo Gallardo y un nuevo adiós; "se va el mejor director técnico en la historia de River Plate"

Marcelo Gallardo deja la dirección técnica del River Plate tras un segundo ciclo en esta institución, en el que se quedó en la sombra de la estatua que los hinchas le dedicaron años atrás, pero con un legado incuestionable, según coinciden expertos consultados por EFE.

'Muñeco' Gallardo, exjugador y capitán del 'Millonario', dos veces campeón de la Copa Libertadores como entrenador del club, anunció que el partido de este jueves ante Banfield en el estadio Monumental será el último desde su vuelta al banquillo. Fue una decisión derivada de la peor racha negativa de la historia de River, con doce derrotas en los últimos 20 partidos.

"Más allá del dolor de la ida del ídolo del club, significa un alivio ya que tomó una determinación que va contra su ego, muy difícil, porque él seguía diciendo que iba a encontrar la solución al equipo", afirma a EFE Horacio Pagani, reconocido periodista deportivo argentino con más de 50 años de trayectoria.

En su primera etapa (2014-2022), Gallardo logró con River las Copas Libertadores de 2015 y 2018, esta última contra su archirrival Boca Juniors, además de una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank y siete campeonatos locales.



Marcelo Gallardo finalizará su segundo ciclo en River Plate. AFP

Publicidad

Para un club que pocos años antes había sufrido una grave crisis institucional por su descenso a segunda categoría, la gestión del exvolante creativo fue una resurrección que lo convirtió en un mito viviente y mereció la instalación de un monumento con su figura a metros del estadio.

"En los 35 años que llevo relatando sobre River, Gallardo ha sido, por de lejos, el mejor técnico. No quiero ser exagerado, pero puedo llegar a decir que es el mejor de la historia de River", dijo a EFE Atilio Costa Febre, un reconocido relator radial del equipo.

Publicidad

Sin embargo, como suele ocurrir en el cine, las segundas partes no siempre son tan buenas como las primeras.

Según Pagani, la racha negativa de Gallardo se extiende bastante más atrás en el tiempo: los resultados no lo acompañaron en el final de su primera etapa en River y tampoco tuvo un gran rendimiento durante su paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudí.

Costa Febre comparte esa opinión: "Gallardo entró en una meseta demasiado prolongada de equivocaciones, de errores, pero es muy fácil hablar con el diario del lunes", dijo en referencia al momento de su vuelta a River, cuando el entrenador logró reforzar el plantel con los mundialistas argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Una de las más agudas críticas que recibió 'Muñeco' fueron los refuerzos, que reportaron gastos enormes en dólares para el club y no rindieron frutos.

Publicidad

"Tuvo libertad de contratación absoluta, porque era como si fuera el que dirigía las posibilidades económicas del club, por encima del mánager", señaló Pagani.

En este sentido, Costa Febre difiere: "Deberíamos buscar a un experto o consultar a los tesoreros de River para saber cuánto gastó el club con Gallardo y cuánto le hizo ingresar al club".

Publicidad

Respecto al legado del entrenador, ambos analistas toman posturas diferentes.

Pagani considera que la etapa que justificó la estatua "quedó demasiado lejos" y comparó este caso con el de Carlos Bianchi, entrenador más exitoso de la historia de Boca, que durante su tercera etapa en el club (2013-2014) estuvo muy lejos de los años en que puso al 'Xeneize' en la cima del mundo.

Costa Febre cree que "la estatua es intocable" porque Gallardo logró una transformación esencial: "Con la final de 2018 contra Boca, cambió el paradigma del fútbol argentino en el que Boca era más importante que River. Y ganó el partido final más importante de la historia del fútbol mundial a nivel clubes, porque nunca equipos como el Real Madrid y el Barcelona, por poner un ejemplo, definieron una competencia continental".