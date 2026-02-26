Síguenos en:
Es colombiano, compitió con el equipo de refugiados en París 2024 y recibirá ciudadanía italiana

Es colombiano, compitió con el equipo de refugiados en París 2024 y recibirá ciudadanía italiana

El Gobierno de Italia propuso conceder la ciudadanía por méritos especiales al esgrimista paralímpico colombiano Amelio Castro, quien compitió en París 2024 con el equipo de refugiados.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Amelio Castro, esgrimista paralímpico colombiano.
Amelio Castro, esgrimista paralímpico colombiano.
