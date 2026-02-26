Se conocen más videos de peleas en estadio El Campín, en medio de Santa Fe vs Nacional

Atlético Nacional derrotó 2-1 a Santa Fe en el partido pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I, en un compromiso que también quedó marcado por una polémica arbitral, además de los incidentes presentados dentro y afuera del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Desde horas de la noche del miércoles y en la mañana de este jueves se han conocido nuevos videos de los desmanes protagonizados especialmente por los hinchas 'verdolagas', quienes entre ellos mismos se agredieron en el escenario deportivo y en las calles aledañas.



Videos de peleas de hinchas de Nacional en El Campín

Los problemas comenzaron dentro de las tribunas donde estaban ubicados los seguidores del equipo antioqueño, entre lateral norte baja y oriental norte, entre empujones, puños, patadas y al final enfrentamientos con la policía que intentó controlar la situación.

De hecho, en algunos de los videos publicados en redes sociales se puede apreciar que hay algunos hinchas que en medio de las peleas y del desorden empiezan a tirarse y algunos hasta se ven afectados por las caídas. Después de algunos instantes la fuerza pública logró tranquilizar lo sucedido.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció también que en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín siguieron los enfrentamientos entre hinchas, por lo que allí también tuvo que intervenir la policía, aunque en este sector sí se alcanzan a ver algunos fanáticos de Santa Fe.



En el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, en la noche del miércoles en Bogotá, los hinchas del equipo antioqueño se pelearon entre ellos en la tribuna visitante del estadio El Campín de Bogotá. pic.twitter.com/RGNIIyspVd — CNC Plus (@CNCPlusCol) February 26, 2026

¡FÚTBOL, EN PAZ SEÑORES! 🚨😔



Al finalizar el partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, hinchas del conjunto verdolaga 🟢 protagonizaron desmanes y enfrentamientos entre la misma barra en el Estadio El Campín. 🚔⚠️



Un nuevo llamado a vivir el fútbol con respeto… pic.twitter.com/I1KRunSOxK — Gol Caracol (@GolCaracol) February 26, 2026

Porque el enunciado habla de hinchas de Nacional y en el video se ve el parqueadero sur e hinchas de santa fe? https://t.co/Eabrs7UBm5 — Alex -(2')-🇳🇬 (@_Alex1947_) February 26, 2026