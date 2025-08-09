¿Cuánto tiempo dura la recuperación de Andrés Llinás, de Millonarios, tras la fractura de tobillo?

La lesión de Andrés Llinás todavía sigue siendo tema del hoy en el fútbol colombiano, y es que, siendo una de las principales figuras de Millonarios, el defensor colombiano será ausencia muy sensible para David González y todo su cuerpo técnico de cara a lo que resta de semestre.

Además, la imagen que quedó de la acción en la que se lesionó, ha causado diferentes reacciones y dividido opiniones, teniendo en cuenta que fue muy fuerte el golpe y la manera en la que se provocó el golpe, con el que el defensor inmediatamente pidió el cambio, al saber la gravedad del golpe.

Es por eso que en Gol Caracol contactamos al médico Édgar Galeano, quien se encuentra en Canadá en calidad de instructor de Kinesiología en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg; para que de un concepto más aterrizado y real de la gravedad en la lesión de Llinás y el tiempo que estaría por fuera de los terrenos de juego.

“El tiempo de recuperación de una fractura de tobillo en un futbolista puede variar considerablemente, depende del tipo de fractura, el manejo instaurado a tiempo y las características individuales del jugador; puede tomar varios meses para regresar a la práctica deportiva de alto nivel, el cuerpo médico del equipo define el manejo quirúrgico y guía un proceso de rehabilitación para un retorno seguro con el mejor nivel competitivo”, indicó de entrada el experto en el tema, describiendo las variables que influyen en el proceso.

Además Galeano, quien trabajó en nuestro país en el Bodytech Sports Medicine, en el Centro de Alto Rendimiento y en la Universidad del Rosario, complementó y dijo que “inicialmente se busca el retorno a las actividades cotidianas ( 6 a 12 semanas ) simultáneamente se va iniciando manejo para garantizar el retorno a entrenamiento y competencia”.



¿Qué lesión tiene Andrés Llinás?

Horas después del duelo frente al Deportivo Cali, el cuadro ‘embajador’ publicó un comunicado oficial sobre el defensor de Millonarios y su respectivo estado de salud, para dar a conocer realmente qué lesión tiene y cuál es el paso a seguir.

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación”, citó el comunicado, agregando que “su incapacidad se determinará según su evolución”, dejando claro que es incierto el tiempo que estará por fuera de las canchas.