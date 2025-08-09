Corrupción en el Brasileirao; destituyen a presidente de histórico club

Los socios del Corinthians, uno de los mayores equipos de fútbol de Brasil, votaron este sábado a favor de destituir del cargo al presidente, Augusto Melo, acusado de corrupción, según informó el club en una nota.

De acuerdo con datos del comunicado, en el escrutinio, que se realizó a puerta cerrada, el 69 % de los votos fueron a favor de ratificar su destitución.

Melo había sido temporalmente destituido de la presidencia en mayo por el Consejo Deliberativo del club, luego de que se conozca que la Policía Civil del estado de São Paulo lo denunció por supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio.

Augusto Melo destituido de la presidencia de Corinthians AFP

Ahora, el primer vicepresidente del Corinthians, Osmar Stábile, se mantendrá temporalmente ejerciendo la presidencia hasta que el Consejo Deliberativo defina una fecha para elegir al sucesor que va a terminar el actual mandato, que acaba en 2026.

La Policía Civil del estado de São Paulo denunció en mayo a Melo por unas supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio con la empresa de apuestas digitales 'Vai de Bet'.

Según los investigadores, parte del dinero pagado por la empresa fue transferida por el club a una compañía vinculada al PCC, el mayor grupo criminal del país, acusación que el dirigente deportivo ha negado en reiteradas oportunidades.

El mes pasado, la Justicia de São Paulo aceptó la denuncia del Ministerio Público y procesó a Melo y a otros exdirigentes del club y empresarios por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y robo.

Durante la gestión de Melo, Corinthians ha cosechado resultados mediocres tanto en competiciones nacionales como internacionales.



Melo irá juicio por corrupción

Melo presidente de Corinthians AFP

Según documentos policiales publicados por la prensa brasileña, Melo es acusado de diseñar un entramado de empresas fantasma para desviar dinero del Corinthians.

El Ministerio Público pide que los acusados indemnicen al club por 40 millones de reales (unos 7,2 millones de dólares).

En un comunicado, la defensa de Melo respondió que el exdirigente califica de “falsas” las acusaciones y considera el proceso judicial "ilegal y repleto de abusos".

"El recibimiento de la denuncia por la justicia es una etapa formal (…), que no altera en nada nuestro curso de acción. La defensa va a introducir los habeas corpus necesarios con el objetivo de detener este proceso", explica el texto.

Melo fue el gestor de la llegada al Corinthians del neerlandés Memphis Depay en septiembre del año pasado.

Tras su destitución, Osmar Stabile, quien era el primer vicepresidente del club, quedó al frente como interino mientras se organizan nuevas elecciones.

El consejo deliberativo del Corinthians -encargado de fiscalizar la gestión del club-, anunció este miércoles una investigación interna.

"Esta administración del consejo deliberativo no será acusada de complicidad u omisión", resaltó Romeu Tuma Júnior, presidente del órgano, en un comunicado.

El popular equipo paulista, que tiene entre sus hinchas al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atraviesa dificultades económicas.

De hecho, Depay presentó en junio un reclamo formal por deudas correspondientes a premios y derechos de imagen. Unos días después, el club informó que pagó una parte de los montos pendientes, aunque se mantienen las tensiones con el internacional por Países Bajos.