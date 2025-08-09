Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Corrupción en el Brasileirao; destituyen a presidente de histórico club

Corrupción en el Brasileirao; destituyen a presidente de histórico club

Tras la votación que se llevó a cabo este sábado, la junta directiva del club campeón de la Copa Libertadores decidió separar del cargo al presidente acusado de corrupción.

América de Cali igualó 1-1 contra Corinthians, por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2025
América de Cali igualó 1-1 contra Corinthians, por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 09, 2025 07:10 p. m.