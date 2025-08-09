Publicidad

Duván Vergara y su primer clásico contra Boca Juniors: fue 1-1 con Racing en La Bombonera

Duván Vergara y su primer clásico contra Boca Juniors: fue 1-1 con Racing en La Bombonera

El extremo colombiano Duván Vergara jugó 64 minutos en la visita de Racing de Avellaneda a Boca Juniors, por la cuarta jornada de la Liga de Argentina.