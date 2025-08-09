Duván Vergara y su primer clásico contra Boca Juniors: fue 1-1 con Racing en La Bombonera

Boca Juniors escapó de otra derrota y empató 1-1 como local frente a Racing, aunque estiró su mala racha, la peor de su historia, a 12 partidos sin triunfos, en uno de los clásicos jugados el sábado por la cuarta fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

En un duelo entretenido y abierto, Santiago Solari (75) puso en ventaja a la Academia, pero cerca del final Milton Giménez (87) anotó de cabeza para al menos salvar un punto en medio de la crisis de malos resultados y pobre juego colectivo del club auriazul.

Eliminado en cuatro de los cinco torneos que disputó esta temporada, a Boca sólo le queda por delante el torneo Clausura, aunque acumula casi cuatro meses sin éxitos, desde aquel 2-0 sobre Estudiantes el 19 de abril pasado, por el campeonato Apertura, y tampoco ganó ninguno de los ocho cotejos con Miguel Russo como DT.

Por el presente de ambos equipos, era el equipo de Avellaneda el que llegaba como favorito, más allá de jugarse en La Bombonera, donde el público local dejó en claro su descontento con los tres meses del Xeneize sin victorias, y entonó "a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca, ganar o morir".

Publicidad

Fue mejor Racing en los primeros minutos, a partir de un juego más dinámico, aunque abusó de la búsqueda del delantero Maravilla Martínez, que se batía en duros duelos con los centrales de Boca.

Pero el local empezó a mejorar cuando Velasco manejó con criterio la pelota y encontró como socios para las llegadas a Blanco y Aguirre, aunque las situaciones más propicias llegaban con las jugadas de balón detenido.



Agonía xeneize

Así tuvo Boca su chance más clara en la primera parte, en un tiro de esquina que Leandro Paredes pateó al primer palo, y allí el charrúa Edinson Cavani sorprendió con un taco que exigió al arquero Cambeses.

Publicidad

En la segunda parte el juego se hizo más abierto, con menos transiciones en el medio, y fue Boca el que transformó en figura a Cambeses, que se lució para taparle dos mano a mano al uruguayo Merentiel, mientras que Cavani dilapidó otra oportunidad al rematar desviado delante del arco desguarnecido.

Pero Racing fue más efectivo y abrió la cuenta en un remate cruzado que Solari desvió con la punta del pie.

En el lapso que quedaba, el local volvió a mostrar las mismas limitaciones en la creación que tuvo a lo largo de la temporada, pero esta vez Racing retrocedió demasiado y le permitió al Xeneize acercarse cada vez con más peligro.

"Movete Xeneize movete, esta hinchada está loca, hoy no podemos perder", cantaron los hinchas de Boca, que encontraron algo de alivio a tres minutos del final, cuando Paredes ejecutó un buen centro al corazón del área, por donde Milton Giménez entró a pura potencia para vencer al portero con un cabezazo al ángulo.

Publicidad

"Creamos muchas ocasiones, pero hay que mejorar, trabajar y seguir adelante. Esta vez hubo más gente en ofensiva. Nos vamos con bronca (enojo) porque jugando en nuestra cancha queremos ganar siempre. Hicimos todo para ganarlo, pero lamentablemente no se dio", destacó Leandro Paredes, uno de los destacados en Boca.