"Dicen que el hincha de Santa Fe no va al estadio; pero en los momentos difíciles sabe acompañar"

Andrés Pérez tuvo una carrera deportiva de más de 20 años, que registró pasospor clubes como Millonarios, Quilmes, Arsenal de Sarandí, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Cali y Santa Fe, en donde cerró su etapacomo futbolista activo.

Con Gol Caracol, en su sección el 'Anecdotario', el antiguo mediocampista bogotano realizó un repaso por lo que fue su trasegar en las canchas de nuestro país y de esa forma le dio un vistazo a lo que fue su paso por los 'cardenales'.

¿Qué pasó cuando salió con Cali?

"Ahí, ya con un objetivo cumplido de ser campeón con Cali, me fui y en ese momento tuve ofertas de cinco clubes acá del país, pero me decidí por Santa Fe".

¿Por qué llega a Santa Fe y no a Millonarios?

"En Millonarios no me abrieron la puerta, ni después de salir del Cali, ni antes. El tema de ir a Santa Fe se dio porque contó que mi suegro y mi esposa eran amantes del club y se dio, eso ayudó a que viniera. Yo con 38 años y que un club grande estuviera creyera en mí, fue importante para esa decisión".

Acción de juego de un clásico entre Santa Fe y Millonarios en el fútbol colombiano. Colprensa

Publicidad

¿Cómo se sintió en primera instancia cuando llega a Santa Fe?

"Lo primero fue el hincha de Santa Fe me veía como que "usted es de Millos". Pero se tuvieron muy buenos momentos en el club, pero ya entra lo otro, lo que pasó, de lo que no quiero hablar".

¿Cómo quedó su situación con los aficionados de Santa Fe?

"Yo salgo y me encuentro a los hinchas de Santa Fe y se toman fotos conmigo. Dicen que el hincha santafereño no acompaña, que no va al estadio, pero yo sí digo que en los momentos difíciles sabe acompañar".

Publicidad

¿Cómo se ve en un futuro?

"Mi enfoque es dirigir. Pero por ahora tengo un área de desarrollo de jugadores, desde los 30 años acompaño procesos de pelados, y en casos de éxito están jugando futbol profesionalmente".