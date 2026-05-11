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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs América EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

Santa Fe vs América EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2026-I

Este martes, en El Campín, se definirá al semifinalista de la llave entre Santa Fe y América, luego del empate 1-1 en la ida de cuartos de final en el Pascual Guerrero, en Cali.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Acción de juego del América de Cali y Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego del América de Cali y Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: X de @AmericadeCali

Independiente Santa Fe confía en clasificar este martes a las semifinales de la liga colombiana ante su público cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá al América de Cali, que busca sorprender tras haber igualar 1-1 en el primer partido.

  1. La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
    La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
    AFP
    Fútbol Colombiano

    "Hay un grupo inversor, con representante árabe, que está interesado en el Medellín"

Los capitalinos se llevaron un empate de su visita a Cali con una anotación del veterano Hugo Rodallega, quien se espera que lidere al equipo en la juego de vuelta.

Santa Fe vs América EN VIVO, hora y TV del partido de Liga BetPlay 2026-I

Fecha: martes 12 de mayo
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)
Transmisión: Win S.

Sin embargo, como pasó en la ida, es posible que el central argentino Emmanuel Olivera y el lateral Helibelton Palacios no estén en este partido por las lesiones musculares de las que aún no se han recuperado completamente.

En cuanto al resto del equipo, el estratega uruguayo Pablo Repetto contará con sus otras figuras, incluidos el volante argentino Nahuel Bustos, el extremo Ómar Fernández Frasica y el lateral Mateo Puerta, quien regresó a las canchas tras superar una lesión.

"Creo que sabíamos que iban a tener la posesión al inicio del juego pero no nos generaron muchas situaciones. Tuvo que haber un ganador y pudimos ser nosotros", expresó Repetto tras el juego de ida.

Hugo Rodallega en América de Cali vs. Santa Fe.
Hugo Rodallega en América de Cali vs. Santa Fe.
Foto: X de @SantaFe

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América, por su parte, sabe que debe mejorar su rendimiento de cara al juego de vuelta y tratará de llevarse la victoria de El Campín tras no haber obtenido el resultado esperado en la ida.

"Para lo normal, el equipo que está de visita y consigue un empate es un gran resultado, y para el local, se va a hablar que no. Al final, es una serie de 180 minutos, entendemos que la serie está abierta, que somos dos equipos muy parejos y que va ser un partido luchado", expresó el entrenador del América, David González.

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Los Diablos Rojos tendrán que lidiar con la baja del creativo Yeison Guzmán, uno de los mejores jugadores del equipo, por lesión.

No obstante, González espera aprovechar el buen momento que viven otros jugadores como el atacante Tomás Ángel, el veterano goleador Adrián Ramos, el centrocampista Josen Escobar, y el portero brasileño Jean Fernandes.

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