Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Hay un grupo inversor con representante árabe que está interesado en el Medellín"

"Hay un grupo inversor con representante árabe que está interesado en el Medellín"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu radio', se dio a conocer el nombre del grupo inversor que ha consultado por Independiente Medellín con miras una posible compra. Acá los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
Comparta en:
La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
AFP

En Independiente Medellín el ambiente es tenso y está muy 'caliente' por los hechos ocurridos la semana pasada luego de que los hinchas protestaran con bengalas desde las tribunas y forzaran la cancelación definitiva del partido contra Flamengo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Todo eso se dio como consecuencia de los polémicos gestos de Raúl Giraldo, su máximo accionista, al final de la derrota contra Águilas Doradas, que los dejó por fuera de los ocho en la Liga BetPlay I-2026.

Ni el comunicado ni la disculpas en video de Giraldo calmaron a una hincha que exige resultados deportivos mejores en la actualidad. Por eso, el mencionado directivo estaría dispuesto a vender el club, según se dio a conocer en las últimas horas.

Raúl Giraldo Medellín vs Águilas Doradas
Raúl Giraldo, máximo accionista de Independiente Medellín - Foto:
Colprensa
  1. Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

  2. Franco Armani
    Franco Armani con River Plate - Foto:
    AFP
    Fútbol Colombiano

    Franco Armani, relacionado con Nacional; “van a venir corriendo a buscarlo, ya están hablando”

  3. Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
    Yerry Mina fue elegido el mejor jugador del partido, en la Serie A.
    Foto: X de la Serie A.
    Colombianos en el exterior

    Yerry Mina y un parte de tranquilidad, tras supuesta lesión con Cagliari; se aclaró su situación

"Hay una empresa llamada AFKR Capital, es un grupo inversor, el representante tiene asiento en Dubái, no necesariamente de patrimonio árabe. Piden que si están dispuesto de vender al Medellín, han pedido ejercicios contables de 2023 a 2025 y de esa manera valorar la cifra que se podría pagar por ese club. Me aseguran que la comunicación esta establecida. Si Raúl Giraldo está dispuesto a vender de verdad, en las próximas horas debería existir una comunicación sobre el tema", fue la información en exclusiva que dio Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Si bien no se conocieron más detalles puntuales sobre dicha organización, el periodista Jhon Jaime Osorio se dio a la tarea de recabar y encontró que se trata de "un grupo inversor en temas de tecnología, economía y en deporte en baloncesto europeo y ciclismo".

Publicidad

De esta manera, solo queda esperar si desde las arcas administrativas del 'poderoso de la montaña' confirman esta información y se da el paso para el proceso de compra. Lo cierto es que el DIM comienza este martes su camino en Copa Colombia y le restan dos encuentros por la fase de grupos de Copa Libertadores (Cusco y Estudiantes de la Plata).

  1. Hugo Rodallega Santa Fe vs Corinthians
    Hugo Rodallega celebra gol en Santa Fe vs Corinthians - Foto:
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Hugo Rodallega no para de hacer historia con Santa Fe; imponente registro en Copa Libertadores

  2. Selección Colombia Sudamericano Sub-17
    Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto:
    Conmebol
    Gol Caracol

    La Selección Colombia Sub-17, atracción en la ‘Copa Imposible 2026’ en Medellín

  3. James Rodríguez
    James Rodríguez; jugador del Minnesota United FC
    Fotografía tomada de: la cuenta oficial de X de Minnesota United FC
    Selección Colombia

    "Hoy Juan Fernando Quintero anda mejor que James Rodríguez; tiene más movilidad, más participación"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Independiente Medellín

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad