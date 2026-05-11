"Hay un grupo inversor con representante árabe que está interesado en el Medellín"

En Independiente Medellín el ambiente es tenso y está muy 'caliente' por los hechos ocurridos la semana pasada luego de que los hinchas protestaran con bengalas desde las tribunas y forzaran la cancelación definitiva del partido contra Flamengo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Todo eso se dio como consecuencia de los polémicos gestos de Raúl Giraldo, su máximo accionista, al final de la derrota contra Águilas Doradas, que los dejó por fuera de los ocho en la Liga BetPlay I-2026.

Ni el comunicado ni la disculpas en video de Giraldo calmaron a una hincha que exige resultados deportivos mejores en la actualidad. Por eso, el mencionado directivo estaría dispuesto a vender el club, según se dio a conocer en las últimas horas.

Raúl Giraldo, máximo accionista de Independiente Medellín - Foto: Colprensa

"Hay una empresa llamada AFKR Capital, es un grupo inversor, el representante tiene asiento en Dubái, no necesariamente de patrimonio árabe. Piden que si están dispuesto de vender al Medellín, han pedido ejercicios contables de 2023 a 2025 y de esa manera valorar la cifra que se podría pagar por ese club. Me aseguran que la comunicación esta establecida. Si Raúl Giraldo está dispuesto a vender de verdad, en las próximas horas debería existir una comunicación sobre el tema", fue la información en exclusiva que dio Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.



Si bien no se conocieron más detalles puntuales sobre dicha organización, el periodista Jhon Jaime Osorio se dio a la tarea de recabar y encontró que se trata de "un grupo inversor en temas de tecnología, economía y en deporte en baloncesto europeo y ciclismo".

Publicidad

De esta manera, solo queda esperar si desde las arcas administrativas del 'poderoso de la montaña' confirman esta información y se da el paso para el proceso de compra. Lo cierto es que el DIM comienza este martes su camino en Copa Colombia y le restan dos encuentros por la fase de grupos de Copa Libertadores (Cusco y Estudiantes de la Plata).