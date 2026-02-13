Santa Fe y la noticia de última hora previo al partido contra América; ya es oficial

Antes de enfrentar este viernes al América de Cali en uno de los partidos atractivos de la sexta jornada de la Liga BetPlay I-2026, Santa Fe comunicó una noticia de último momento y todo tiene que ver con que no pudieron incorporar a sus filas a Brayan Ceballos.

Y es que el defensor central, de 24 años y oriundo de la ciudad de Cali, estaba 'casi listo' para hacer parte de las filas del primer campeón del fútbol colombiano; no obstante, una serie de imprevistos en el tema bancario impidieron que Ceballos se vistiera de rojo y blanco para el 2026.

Alineación titular de Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Santa Fe

¿Qué dice el comunicado de Santa Fe?

"Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116", se leyó de entrada en el enunciado emitido por Santa Fe.



Y en el mismo agregaron: "Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores".



¿Cómo era el negocio del posible fichaje de Brayan Ceballos?

Según información divulgada en los medios nacionales, Santa Fe ofertó por el jugador del New England Revolution una cantidad de 1.2 millones de dólares y con la solicitud de pagarlo en cuotas al término de tres años, pero la respuesta del club de la Conferencia Este de la MLS fue una contrapropuesta en la que indicaron una garantía, un respaldo que pudiese cumplir con ese acuerdo.

No obstante, por 'Ley de insolvencia 1116', el fichaje no pudo llegar a un buen puerto y ahora desde la dirigencia 'cardenal' deberán mirar otros prospectos. Además de buscar un defensor central, desde Santa Fe le apostaban a reforzar los costados con un extremo, y para ese lugar, el nombre de Brian Ocampo, uruguayo que milita en la segunda división de España con el Cadiz.



¿Cómo va el 'león' en la Liga BetPlay I-2026?

Santa Fe ha sumado siete puntos en lo que va del actual campeonato colombiano, por lo que el duelo frente al América (8:00 de la noche en el Pascual Guerrero) será importante sumar de a tres para escalar en la tabla general que es liderada por Internacional de Bogotá.