Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y la noticia de última hora previo al partido contra América; ya es oficial

Santa Fe y la noticia de última hora previo al partido contra América; ya es oficial

A través de un comunicado en sus distintas plataformas digitales, Santa Fe dio a conocer una novedad que impacta en el club para este 2026. ¡Atentos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Santa Fe anunció el fichaje de un nuevo jugador para la Liga BetPlay I-2026.
Santa Fe anunció el fichaje de un nuevo jugador para la Liga BetPlay I-2026.
X de @SantaFe

Publicidad

Publicidad

Publicidad