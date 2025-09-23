Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y la última palabra sobre el DT Jorge Bava ante acoso de Cerro Porteño; "no es verdad"

Santa Fe y la última palabra sobre el DT Jorge Bava ante acoso de Cerro Porteño; "no es verdad"

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló este martes con la prensa capitalina con respecto a la oferta que recibió Jorge Bava de parte de Cerro Porteño, de Paraguay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Jorge Bava, entrenador uruguayo
Jorge Bava, entrenador uruguayo.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad