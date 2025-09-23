Santa Fe y la última palabra sobre el DT Jorge Bava ante acoso de Cerro Porteño; "no es verdad"

El ambiente en Santa Fe se agitó en las últimas horas, después de que varios medios paraguayos dieron como un hecho que el técnico Jorge Bava había arreglado su vinculación con Cerro Porteño, de dicho país, en medio de la disputa de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano, en la que los 'cardenales' son los defensores del título.

Ante tales aseveraciones, hace pocos minutos, Eduardo Méndez, presidente del equipo bogotano, salió a hablar con la prensa y dio su versión de lo que viene pasando con el profesional uruguayo.

"Desde la tarde de ayer, se dio una noticia en donde dan por un hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, hicimos un comunicado muy sencillo y el técnico el día de hoy, minutos antes de que ustedes llegaran, se acaba de ir. El profesor Bava iba con su uniforme, con su maleta para viajar en Medellín, no hay de parte de él ningún acuerdo. Con el profesor Bava este semestre venimos hablando del próximo año, pensando en la Libertadores, tratando de buscar equipo para representar bien al país. Claro, sí es cierto lo de la oferta de Cerro, pero él les ha manifestado que su compromiso es con Santa Fe. Por lo tanto, nos reunimos hoy acá y acordamos que nos vamos a sentar a analizar la oferta que le hicieron y miramos. No es verdad lo que se especula. Eso me lo ha manifestado el día de hoy", explicó Méndez inicialmente.

El dirigente siguió y apuntó que "en ningún momento Cerro Porteño se ha comunicado conmigo. Si lo quieren, tienen que pagar la cláusula de rescisión. La cláusula con Bava es confidencial, por ende no vamos a revelar el precio. Así hay un 99 por ciento de que se quede".

Cabe recordar que en las horas de la mañana el plantel profesional de Santa Fe tiene previsto su entrenamiento y en la tarde se realizará el viaje a la capital antioqueña, con el fin de encarar el duelo contra el DIM por Copa Betplay.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: Dilhan Almonacid

¿Cuándo juega Santa Fe?

Santa Fe volverá a jugar este miércoles 24 de septiembre frente a Independiente Medellín, en la cancha del estadio Atanasio Girardot. El duelo será a las 6 de la tarde y corresponde a la ida de los cuartos de final. Además de eso, por la Liga el próximo domingo 28 de este mes, contra La Equidad, en Techo. El campeón de Colombia es noveno con 17 puntos y urge de buenos resultados para ir perfilando su clasificación.