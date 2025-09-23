La rabia de Luis Javier Suárez, luego de último juego de Sporting; una jugada lo amargó

Luis Javier Suárez marcó, pero se quedó con sabor amargo tras la victoria del Sporting de Lisboa 3-0 frente al Moreirense, por la sexta jornada de la liga portuguesa. En un duelo en el que muchas veces el gol se le escapó, Luis Javier Suárez volvió a mostrarse incisivo, ayudó a su equipo a ganar, pero se fue con una sensación de que pudo haber hecho más. El delantero colombiano abrió el marcador de penalti a los 75 minutos, pero no olvidó las ocasiones que desperdició previamente.

Desde el arranque del partido, Suárez mostró que estaba con hambre ofensiva. Tuvo una clara oportunidad en la primera parte, prácticamente con la portería vacía, pero su disparo dio en el poste. Ese fue solo el preámbulo de otras jugadas de peligro que no logró culminar.



Vea la jugada fallada por Luis Javier Suárez (en el 0:22)

Luis Suárez vs Moreirense



Pese a ello, cuando el gol sí llegó, lo hizo de los 11 metros aprovechando un penalti provocado por Trincão. Suárez no desperdició y puso así al Sporting por delante.

“La verdad es que fue una victoria muy trabajada. En la primera parte comenzamos muy bien, con mucha dinamismo en ataque… tuvimos muchas ocasiones, en este caso yo tuve varias oportunidades. No hice mi trabajo en esos momentos”, declaró el delantero en el pospartido, mostrando autocrítica sobre su rendimiento.

En la segunda mitad, el ritmo ofensivo bajó un poco para el Sporting, que no estuvo tan fluido como en los primeros 45 minutos, pero supo mantener la concentración. Ante un equipo que experimentó dificultades para salir, los locales buscaron espacios entre líneas, se mostraron sólidos, y al final consiguieron imponer su dominio tras el penalti.

A pesar del gol, Suárez insistió en que no era tiempo de conformismo. “Como delantero siempre quiero marcar y cuando tienes dos oportunidades seguidas y no marcas, lo que tienes que hacer es mantener la calma. Seguir trabajando, no para marcar un gol individual, sino para ayudar al equipo”. Reconoció, además, el apoyo de sus compañeros y de la afición, "quiero agradecer no solo a la afición, sino también a mis compañeros, porque cuando no puedes marcar, siempre te apoyan para que solo pienses en la siguiente oportunidad."

El triunfo del Sporting no puede menospreciarse: suma tres puntos valiosos que permiten al equipo seguir en la lucha. Pero para Suárez, quedar satisfecho solo con eso no es suficiente. Hay margen de mejora, que lo reconoce él mismo, sobre todo en la definición y en no dejar escapar las opciones que parecen hechas. El partido de este lunes quedará en su memoria por el gol, pero también por lo que no logró completar, que intentara mejorar para ayudar al Sporting de Lisboa a conseguir los objetivos de la temporada y para anotar más goles en su cuenta personal.