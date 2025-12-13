Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sebastián Guzmán le puso la 'cara' al Tolima, tras expulsión contra Junior; ¡hay comunicado!

Sebastián Guzmán le puso la 'cara' al Tolima, tras expulsión contra Junior; ¡hay comunicado!

"Estoy destruido y con mi corazón vacío", fueron las palabras del mediocampista 'pijao', quien vio la roja frente al 'tiburón' el pasado viernes, en la final de ida.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de dic, 2025
Sebastián Guzmán en duelo con el Deportes Tolima, por Liga.
Sebastián Guzmán en duelo con el Deportes Tolima, por Liga.
Foto: Colprensa.

