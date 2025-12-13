Sebastián Guzmán le puso la 'cara' al Tolima, tras expulsión contra Junior; ¡hay comunicado!

Tras la dura derrota frente a Junior por 3-0, por la Liga BetPlay, una figura del Deportes Tolima publicó un comunicado de cara a lo que será el duelo de vuelta el próximo martes. Se declaró y hasta pidió perdón, con el corazón en la mano.

Se trata de Sebastián Guzmán, quien vio el cartón rojo a eso de los 66 minutos del partido el pasado viernes, en el estadio Metropolitano de Barranquilla; esto, luego de caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez, hasta propinarle un cabezazo en la cara, así como lo mostraron las cámaras de la transmisión.

Evidentemente, el juez central no dudo en mostrarle la roja al centrocampista de 28 años, quien ya no podrá jugar la final de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro, donde Tolima tiene como obligación remontar el 3-0 en contra para poder levantar la estrella de fin de año ante su gente y en su cancha.

Por esto y más, Sebastián Guzmán se pronunció en las últimas horas, pidiéndole perdón a toda la afición tolimense por lo sucedido: “Es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocer, hoy debo agachar mi cabeza por qué falle. Perdón, perdón a la hinchada, a mi ciudad, a todo un departamento, y a este lindo escudo que represento. Quiero dejar claro nunca nada es con intención”.



“Por lo contrario estoy destruido, con mi corazón vacío y lleno de tristeza, los que me conocen saben el deseo y el anhelo tan grande de salir campeón con el equipo de mi tierra, un sueño de niño. Me dejé llevar por la adrenalina, la sangre está a mil en ese momento y la frustración de un resultado que no queríamos y me dolía. Hoy me están juzgando y soy el centro de criticas, pero lo asumo con total responsabilidad por eso estoy acá poniendo la cara”, agregó Guzmán en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

Para culminar, Sebastián dejó claro que desde el primer día ha representado los colores del ‘pijao’ de gran manera, sin ahorrarse una sola gota de sudor en la cancha: “Por último les manifiesto que mientras he estado en cancha no me he ahorrado una gota de sudor, ni un esfuerzo en lo más mínimo por estos colores. De algo estoy seguro y es que mientras permanezca en esta linda institución lo seguiré haciendo hasta el último día defendiendo y batiéndome como un guerreo ‘pijao’”.

“Quedan 90 minutos nada está perdido, confío plenamente en mis compañeros. No nos dejen solos, el martes seré el primero en estar alentando en el Murillo”, sentenció el futbolista de Tolima, dejando claro que todavía la serie con Junior no está definida.