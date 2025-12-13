Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez firmó doblete con Sporting Lisboa: vea su segundo gol contra AVS

Luis Javier Suárez firmó doblete con Sporting Lisboa: vea su segundo gol contra AVS

Una de las figuras de la fecha 14 de la Liga Portugal fue el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, quien fue clave en la goleada de su equipo, por 6-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
