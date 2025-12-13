Luis Javier Suárez firmó doblete con Sporting Lisboa: vea su segundo gol contra AVS

Luis Javier Suárez sigue de racha en el fútbol portugués. Este sábado 13 de diciembre, por la jornada 14 y en el estadio Jose Alvalade, se reportó en dos ocasiones, en el triunfo de Sporting Lisboa por 6-0 sobre AVS. El primero de sus goles se presentó al minuto 32 y, posteriormente, también lo hizo al 53', convirtiéndose en el máximo artillero del certamen, con 11 tantos.

Justamente, esa segunda anotación se dio, luego de un cobro de tiro de esquina. De manera sorpresiva, el delantero colombiano atacó la espalda de la defensa rival y, tras un cabezazo al segundo palo, sorprendió y solo tuvo que empujar el balón.

Luis Javier Suárez, atacante colombiano, figura y goleador de Sporting Lisboa AFP

Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. AVS