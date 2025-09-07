Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sebastián Navarro y su expulsión en el clásico América vs Cali; con diez los ‘escarlatas’

Sebastián Navarro y su expulsión en el clásico América vs Cali; con diez los ‘escarlatas’

El mediocampista del América de Cali vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con uno menos para el segundo tiempo y el final de la primera parte.