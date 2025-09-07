Sebastián Navarro y su expulsión en el clásico América vs Cali; con diez los ‘escarlatas’

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En el clásico de América vs Cali hubo pocas emociones en el primer tiempo pero sí hubo una expulsión: Sebastián Navarro fue la tarjeta roja y dejó con diez a los ‘escarlatas’.
El mediocampista había sido amonestado al minuto 31, y al 41’ vio la segunda amarilla y el árbitro Luis Matorel lo mandó a las duchas.
Sebastián Navarro levantó la pierna, impactó a Yani Quintero, y al ver eso el juez central decidió amonestarlo nuevamente y con eso expulsarlo del clásico vallecaucano.
Con eso, el América de Cali terminó el primer tiempo jugando con uno menos, y toda la segunda parte aguantando con inferioridad numérica en el terreno de juego del estadio Pascual Guerrero.
🔴⚽ ¡Roja en América! ¡Sebastián Navarro se va expulsado!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/6JniZMJYFx— Win Sports (@WinSportsTV) September 7, 2025
Publicidad