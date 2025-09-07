Sebastián Navarro y su expulsión en el clásico América vs Cali; con diez los ‘escarlatas’

En el clásico de América vs Cali hubo pocas emociones en el primer tiempo pero sí hubo una expulsión: Sebastián Navarro fue la tarjeta roja y dejó con diez a los ‘escarlatas’.

El mediocampista había sido amonestado al minuto 31, y al 41’ vio la segunda amarilla y el árbitro Luis Matorel lo mandó a las duchas.

Sebastián Navarro levantó la pierna, impactó a Yani Quintero, y al ver eso el juez central decidió amonestarlo nuevamente y con eso expulsarlo del clásico vallecaucano.

Con eso, el América de Cali terminó el primer tiempo jugando con uno menos, y toda la segunda parte aguantando con inferioridad numérica en el terreno de juego del estadio Pascual Guerrero.



Así fue la expulsión de Sebastián Navarro en América vs Cali, por Liga BetPlay 2025-II: