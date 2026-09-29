Esposa de exjugador colombiano, noticia a nivel internacional; habló de la intimidad antes de jugar

"La esposa de un exfutbolista habló sobre el mito de tener relaciones sexuales antes de los partidos y recordó una frase de Pelé". Ese fue el titular del medio argentino 'TN' de una nota de este martes, en la que la mencionada mujer resultó ser la pareja sentimental de un jugador colombiano como Juan Daniel Roa, quien fue campeón con Santa Fe de Copa Sudamericana y también de Liga, Copa y Supercopa y que jugó en Deportivo Cali y Alianza Petrolera.

El referido sitio web le dio un espacio relevante a una serie de confesiones y reflexiones que dejó Angela Gordon, esposa del otrora volante o lateral derecho bogotano, con respecto a las restricciones que tienen los deportistas para la intimidad, especialmente antes de la competencia oficial.

“Si un jugador está concentrado, pues nosotras, las esposas, no podemos estar en la noche arruchaditos con él. Podemos ir a la concentración a saludarlo. Inclusive, hay algunos técnicos que también prohíben esas visitas”, dijo Gordon en sus redes sociales.

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Pero ahí no quedó todo, sino que siguió con sus palabras. “Y sí, tristemente para nosotras las esposas, también los alejan del desgaste físico que puede tener un jugador al tener intimidad”, agregó la empresaria, modelo e influenciadora que cuenta con más de 140 mil seguidores en Instagram.



Angela Gordon, esposa de Juan Daniel Roa, exjugador de Independiente Sanya Fe Instagram de Angela Gordon

Incluso, Gordon también citó al ya fallecido Pelé, quien fue uno de los defensores de la actividad sexual para los futbolistas, sin importar mucho, así indicó que “Pelé fue uno de los que refutaba que los jugadores tenían que tener intimidad previa a un partido porque se sentían más relajados”.

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En medio de su sonada intervención, de un aspecto que siempre despierta inquietud entre hinchas del balompié del más alto rendimiento, la también seguidora de Santa Fe recordó que con la tecnología ahora las distancias se acortan y dijo que "en ese tema de la intimidad con el esposo futbolista previo a un partido, también juega aquí un papel importante la creatividad. Porque también hay algo por ahí que se llama chats, videos, videollamadas. Ustedes me entienden”.