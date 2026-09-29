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Gol Caracol  / "El castigo a Manchester City está basado en una falsa acusación y teoría de la conspiración"

"El castigo a Manchester City está basado en una falsa acusación y teoría de la conspiración"

Después de que se conociera la decisión de la Premier League con Manchester City, por irregularidades financieras, desde el equipo inglés se pronunciaron.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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AFP

Ferran Soriano, consejero delegado del Manchester City, se dirigió a los empleados del club en un vídeo en el que dice que las acusaciones de irregularidades financieras de la Premier League están basadas en falsedades y tildó de "teoría de la conspiración" la posición de la liga inglesa.

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El directivo, que no quiso hablar en la asamblea general de clubes celebrada en Copenhague, sí se dirigió a los empleados del club en un momento de mucha incertidumbre después de que la Premier League confirmara que son culpables de la mayoría de cargos de los que le acusa desde febrero de 2023.

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"La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación, que es lo que el dinero de nuestros dueños fue puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto no es verdad y se ha dado las suficientes pruebas a la comisión de la Premier League de que esto no pasó y que no va a pasar. Hablamos de extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar de forma categórica que el dinero no vino del dueño".

Jugadores del Manchester City celebrando un gol
Jugadores del Manchester City celebrando un gol
AFP

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"Todo falso cargo contra nosotros viene de esta simple y completa falsa acusación. Sorprendentemente tanto para nosotros como para nuestros abogados, después de más de dos años, la comisión de la Premier League ha dado una opinión que apoya la teoría de la conspiración de la Premier. Para ello, se han ignorado las pruebas que ha dado el club y se ha llegado a una conclusión que es errónea".

En el vídeo, Soriano confirma que el club apelará, como ya había dejado claro en un comunicado previo.

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Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

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