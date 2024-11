"Seguiremos defendiendo al Bucaramanga, no nos vamos a quedar callados"

En Bucaramanga el ambiente está 'caliente' por las sanciones que le impuso la Dimayor al entrenador Rafael Dudamel y a Fabián Sambueza luego de fuertes reclamos que hicieron del arbitraje en el juego contra Boyacá Chicó. Ahora, frente a Fortaleza, no solo se taparon la boca y el escudo, sino que también alzaron su voz en rueda de prensa.

Ante la sanción a Dudamel, fue el asistente técnico Marcos Mathias, quien acudió a la conferencia, junto a volante Fabry Castro. Ambos se mantuvieron de pie y le enviaron un mensaje a la Dimayor.

De entrada, Mathias dejó en claro que el triunfo iba más allá de lo que ocurre en la cancha. "Fue un partido muy disputado, muy desgastante para nosotros, no solo desde lo deportivo, sino desde lo emocional, desde las situaciones que vivimos en estas últimas horas. Tiene dos connotaciones para mí, una deportiva, donde para nosotros era importante el triunfo y mantener viva la ilusión hasta el último momento, luchar por eso. Y dos, luchar estos tres puntos por obtener una victoria moral", dijo en tono fuerte.

Fredy Hinestroza en acción de juego entre Bucaramanga y Fortaleza, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Castro no se quedó atrás y respaldó sus palabras haciendo referencia a que en el fútbol si se puede hablar de injusticias. "Estamos en Colombia, que es un país democrático, donde existe el derecho a la libre expresión y como institución, como equipo, como ciudad, no nos vamos a callar. Y vamos a seguir de una forma respetuosa y pasiva, manifestando lo que sentimos, porque es un derecho que primero como seres humanos tenemos y luego nadie nos los puede cohibir", argumento el exCali.

Por último, Mathias les dedicó unas palabras a los aficionados 'leopardos' y de nuevo lanzó dardos a la Dimayor, incluso haciendo referencia a los casos de apuesta en los otros equipos. "El mensaje es de seguir creyendo, de seguir apoyando y de que nosotros vamos a seguir intentando defender el nombre del Bucaramanga desde donde nos corresponde. Vemos que suceden cosas que son muy extrañas y no hablo de nada de lo que pasó en el partido pasado. Salen comunicados de equipos que dicen que lo que pasa, lo que sucede con algunos de sus jugadores y cosas de estas, pues, bueno, el mensaje es claro. Aquí no es. Bucaramanga no se va a quedar callado. Busquen otros escenarios donde querer hacer cualquier marramuza de la que están acostumbrados. Porque Bucaramanga no se va a quedar callado. Busquen escenarios más tranquilos para lo que ustedes quieren lograr", concluyó.