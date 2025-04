Semana Santa, llena de partidos para Millonarios, Nacional y América; vienen los clásicos

La Semana Santa va del Domingo de Ramos (14 de abril) al Domingo de Resurrección (20 del mismo mes) y contrario a lo que sucedía antes, cuando este tiempo se destinaba al descanso, las vacaciones y la reflexión, actualmente se toma como un periodo productivo por parte de muchos sectores de la sociedad, como el del fútbol, que no tendrá pausa.

En ese sentido, la Liga Betplay 2025 tendrá actividad todos los días, con excepción del Viernes Santo, jornada de máximo respeto en la tradición religiosa.

De hecho, el campeonato tendrá programación de 3 fechas en plena ‘Semana Mayor’, la 13, 14 y 15, pues lo apretado del calendario hace que se deba utilizar todo el tiempo disponible para disputar el certamen.

Es así como los aficionados podrán observar grandes enfrentamientos y hasta clásicos de alto calibre, como: Millonarios vs. Atlético Nacional , Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín, América de Cali vs. Millonarios, Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, entre otros.

Partidos de Millonarios, Nacional, América y más en Semana Santa

Acá, la programación completa de la ‘Semana Mayor’:

⦁ Fecha 13

Domingo de Ramos 13 de abril

6:00 p. m. - Millonarios vs. Nacional

8:10 p. m. - Bucaramanga vs. Fortaleza

⦁ Fecha 14

Lunes 15 de abril

7:00 p. m. - Santa Fe vs. Medellín

Martes 16 de abril

4:00 p. m. – Alianza vs. Pasto

6:15 p. m. - Pereira vs. Cali

8:30 p. m. - Tolima vs Junior

Miércoles 16 de abril

2:00 p. m. - Águilas vs. Unión Magdalena

4:10 p. m. - Once Caldas vs. Equidad

6:20 p. m. - Nacional vs. Chicó

8:30 p. m. - América vs. Millonarios

Jueves Santo 17 de abril

4:00 p. m. - Bucaramanga vs. Envigado

7:00 p. m. - Fortaleza vs. Llaneros

⦁ Fecha 15

Sábado Santo 19 de abril

4:00 p. m. - Equidad vs. América (El Campín)

6:10 p. m. - Junior vs. Alianza

8:20 p. m. - Medellín vs. Once Caldas

Domingo de Resurrección 20 de abril

2:00 p. m. - Envigado vs. Tolima

4:10 p. m. - Unión Magdalena vs. Bucaramanga

6:20 p. m. - Cali vs. Nacional

⦁ Otros partidos de la fecha 15

Lunes de Pascua 21 de abril

6:00 p. m. - Chicó vs. Fortaleza

8:10 p. m. - Pasto vs. Águilas

Miércoles 30 de abril

6:00 p. m. - Llaneros vs. Santa Fe

Por definir

Millonarios vs. Pereira