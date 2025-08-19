Edwin Cardona y una insólita expulsión contra Sao Paulo, en la Copa Libertadores

De no creer lo que pasó con Edwin Cardona. Este martes 19 de agosto, dejó a Atlético Nacional con diez jugadores, en un momento clave de la serie contra Sao Paulo, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que, en la ida de esta llave, erró dos penaltis en el estadio Atanasio Girardot. Por eso, las críticas contra el mediocampista han aparecido.

En esta ocasión, en el estadio Morumbí, vio la tarjeta roja, luego de un cruce con jugador rival. Alfredo Morelos anotó desde el punto blanco del penalti y el volante antioqueño aprovechó la oportunidad para celebrárselo a Nahuel Ferraresi, con quien había tenido un cruce en el primer compromiso. El árbitro se percató de ello y le mostró la amarilla a Edwin Cardona.

Ferraresi le gritó el penal errado a Edwin Cardona en el partido de ida.



Edwin Cardona se la devolvió el día de hoy pero termina perjudicando a su equipo. Increíble lo de Cardona. pic.twitter.com/f1rLWW6G8z — A Un Toque (@AUnToque_Co) August 20, 2025

El problema es que ya había sido amonestado al minuto 18, por lo que significó la roja y Atlético Nacional quedó con un hombre menos en el remate del encuentro. Marino Hinestroza, Mateus Uribe y el propio Alfredo Morelos se acercaron a Edwin Cardona para consolarlo. Y es que fue una serie para el olvido para el experimentado futbolista, de 32 años.

Y mientras todos celebraban... CARDONA SE FUE EXPULSADO



Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ko0xTw3qEG — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 20, 2025