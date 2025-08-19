Publicidad

Edwin Cardona y una insólita expulsión contra Sao Paulo, en la Copa Libertadores

Una serie para el olvido para el mediocampista de Atlético Nacional, Edwin Cardona, quien erró dos penaltis en la ida y vio la tarjeta roja en el juego de vuelta.

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, fue expulsado contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 09:20 p. m.