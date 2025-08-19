Atlético Nacional empató el partido contra Sao Paulo al minuto 70 gracias al gol del experimentado delantero Alfredo Morelos, para igualar el encuentro de vuelta y la serie 1-1 de octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuando más atacaban los ‘verdolagas’ se dio una jugada colectiva dentro del área que contó con una falta contra el propio Morelos, quien cayó luego de un impacto desde atrás de un defensor brasileño.

El VAR llamó al árbitro central, quien revisó la jugada y pitó el penalti para Atlético Nacional. Aunque inicialmente tomó la pelota Edwin Cardona, al final Alfredo Morelos fue el que cobró y venció al arquero de Sao Paulo, que adivinó el lugar pero no logró llegar por el potente remate del ‘Búfalo’.



Así fue el gol de Alfredo Morelos en Sao Paulo vs Nacional, por Copa Libertadores: