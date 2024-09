Sergio Herrera, DT del Deportivo Cali, analizó la clasificación de su equipo a cuartos de final de la Copa BetPlay, tras eliminar a Fortaleza, en la tanda de penaltis.

En primera instancia, analizó al cuadro capitalino, mostrándose respetuoso por lo mostrado por los capitalinos. "Enfrentamos a un rival cuya mayor fortaleza en ataque es la pelota quieta, junto con su posesión del balón. Ante eso, nuestra prioridad era mantener el orden. En el primer tiempo lo hicimos bien, aunque faltaron algunos aspectos que se corrigieron durante el descanso. Se les sugirió a los jugadores que debíamos ser más agresivos", opinó el estratega.

"Sin embargo, vuelve a ocurrirnos lo mismo que en el partido anterior durante el segundo tiempo. Seguiremos insistiendo y trabajando en esos momentos de desatención", argumentando lo sucedido en la parte complementaria, donde Fortaleza empató en el marcador.

Tras ello, reveló cuál fue el secreto para que sus jugadores mantuvieran ese espíritu competitivo en el estadio de Palmaseca. "Este deporte es una montaña rusa de emociones, y los jugadores deben aprender a mantener la calma y soportar esos momentos de presión. Hay instantes en los que podemos dominar y someter al rival, pero en otros debemos sufrir. Hoy, debido a lo que había hecho el rival y los goles que recibimos, se sintió un poco más de presión", explicó.

"Es entendible, nuestra hinchada es excelente, y ahí es donde estamos haciendo énfasis: que los jugadores puedan mantener la calma, seguir creyendo en ellos mismos y buscar el partido con orden. En ciertos momentos, sentí que iban a caer en el desespero, pero eso es algo que valoro mucho de los jugadores. Les recalcaré que este partido es un escalón más en la construcción de su confianza, para que sigan creyendo en ellos mismos", agregó.

Deportivo Cali celebra en el Fútbol Colombiano Foto: Deportivo Cali

Más declaraciones de Sergio 'Barranca' Herrera

¿El tema físico era la razón principal del mal momento del Cali?

"Esto es fútbol, y el partido pasado fue el de mayor exigencia física, según los datos que hemos recopilado, mientras el equipo usaba el chaleco GPS. No es un tema físico ni de falta de talento, es algo emocional. Ellos deben aprender a soportar la presión, y estoy seguro de que, con buenos resultados, cambiaremos el entorno y lo pondremos a nuestro favor".

¿Por qué paró un equipo alternativo en Copa BetPlay?

"Se necesitaba una victoria en casa, era fundamental pasar a la siguiente fase. Se lo dije a los jugadores: muchos me preguntaron sobre la importancia de la copa, y si no fuera importante, no habría alineado a este equipo. Basta con mirar los nombres. Las críticas siempre van a existir, especialmente en el fútbol, y en mi posición es más complejo porque debo manejar tanto las críticas como otras situaciones. Afortunadamente, he sentido apoyo y respaldo, por lo que me concentro en el trabajo y en brindarles a los jugadores lo que percibo que necesitan. Lo demás es cuestión de saber canalizarlo".

¿Qué les dijo a sus jugadores, previo al inicio de la tanda de penales?

"Este es un momento donde debemos llevarlos a la calma. El mensaje para ellos fue que el gol no fue una casualidad, sino que creyeron hasta el último minuto. Les recordé que este es un mensaje de Dios, y que debían tener seguridad en lo que iban a hacer. Les pedí que respiraran antes de patear, que no es una tontería, ya que tiene su efecto. Cuando se paren frente al balón, respiren tranquilos y hagan lo que hayan decidido con seguridad, sin dudas. Si quieren patear arriba, cruzado, abierto o picarla, que lo hagan con confianza, sin nerviosismo".