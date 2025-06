Supuesta pelea en los camerinos entre integrantes de Medellín y Santa Fe; intervino la policía

El primer tiempo de la gran final de la Liga Betplay I-2025entre Medellín y Santa Fe terminó candente en el Atanasio Girardot. Después del pitazo del árbitro central, Bismarks Santiago, se presentó un supuesto cruce que involucró al arquero del DIM, Washington Aguerre, y el preparador de guardametas del 'león', Róbinson Zapata.

Esta información la dieron a conocer en la transmisión oficial del compromiso, afirmando después que el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega reaccionó de inmediato y reprochó la actitud de Aguerre. Hasta hubo intervención de las autoridades, todo esto habría sucedido cuando tomaban rumbo a los camerinos del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia.

Final de vuelta entre Medellín vs Santa Fe Colprensa

¿Qué fue lo que sucedió?

"Washington Aguerre le lanzó los guantes en la cara a 'Rufay' (Róbinson Zapata). Ahí se metieron Rodallega y Frasica. Aguerre reaccionó contra ellos y ya se metieron todos. La policía tuvo que intervenir y los separaron", precisó de entrada el periodista de campo del canal oficial que transmite el fútbol colombiano.

Y continuó el reportero: "Finalmente, se fueron a sus camerinos y al salir Bismarks (Santiago) buscó a Aguerre para hablar y calmarlo y eso, mientras que el cuerpo técnico de Santa Fe le preguntaba que por qué no lo amonestaban si todo lo habían visto y había varios testigos. La respuesta del árbitro fue que no había nadie del cuerpo arbitral presente porque aún seguían en campo, y que el cuarto árbitro que era el más cercano, llegó hasta cuando estaba la policía y no vio nada de lo anterior".

Los primeros 45 concluyeron en el Atanasio Girardot con marcador parcial de 1-1, luego de los goles anotadospor Francisco Fydriszewskipara el DIM, y de Harold Santiago Mosquera, por parte de Santa Fe.

Ahora queda esperar si después en el informe de los delegados de campo queda registrado esta supuesta pelea.