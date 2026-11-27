Luciano Pons sigue dando pelea en la tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026. El delantero argentino del Atlético Bucaramanga apareció en el empate 1-1 frente al Deportivo Cali, por la tercera fecha de los cuadrangulares, y llegó a nueve anotaciones en el campeonato, quedando a tan solo una del líder, Yeison Guzmán.

El atacante fue determinante para que el conjunto 'leopardo' rescatara un punto en su visita al estadio del Cali. Después de que Leyser Chaverra adelantara al equipo local al minuto 14', Bucaramanga salió en busca de la igualdad durante la segunda parte y encontró en su goleador la respuesta que necesitaba.

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Pons aprovechó su fortaleza en el juego aéreo, ganó dentro del área y conectó un cabezazo para establecer el 1-1 definitivo. Una anotación que no solo le permitió al equipo de Pablo Peirano evitar la derrota, sino que también lo acercó a la cima de la clasificación de artilleros.

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Con nueve goles, el argentino ocupa la segunda posición de la tabla, detrás de Yeison Guzmán, quien lidera con diez tantos defendiendo los colores de América de Cali. De esta manera, Pons se mantiene como uno de los principales candidatos a quedarse con el reconocimiento al máximo goleador del semestre.



El podio lo completa Franco Fagúndez, de Independiente Santa Fe, con ocho anotaciones. En esa misma cifra aparece Emerson Batalla, compañero de Pons en Atlético Bucaramanga.

Más atrás, con siete goles, se encuentran Andrés Sarmiento, de Atlético Nacional; Nahuel Bustos, de Santa Fe; y Dayro Moreno, de Once Caldas.

Deportivo Cali recibió a Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026

1. Yeison Guzmán (América) - 10 goles.

2. Luciano Pons (Bucaramanga) - 9 goles.

3. Franco Fagúndez (Santa Fe) - 8 goles.

4. Emerson Batalla (Bucaramanga) - 8 goles.

5. Andrés Sarmiento (Nacional) - 7 goles.

6. Nahuel Bustos (Santa Fe) - 7 goles.

7. Dayro Moreno (Once Caldas) - 7 goles.

8. Alfredo Morelos (Nacional) - 6 goles.

9. Hugo Rodallega (Santa Fe) - 6 goles

10. Tomás Ángel (América) - 6 goles.

11. Steven Rodríguez (Cali) - 6 goles.

12. Eduard Bello (Cali) - 6 goles.

13. Andrey Estupiñán (Millonarios) - 6 goles.

14. Jefry Zapata (Once Caldas) - 6 goles.

15. Edwin Cardona (Nacional) - 6 goles.

16. Andrés Rentería (Jaguares) - 6 goles.

17. Leonardo Castro (Millonarios) - 5 goles.

18. Jaime Peralta (Cúcuta) - 5 goles.

19. Jhon Edwin Montaño (Medellín) - 5 goles.

20. Guillermo Paiva (Junior) - 5 goles.

21. Néider Ospina (Llaneros) - 5 goles.

22. Nicolás Benedetti (Cali) - 5 goles.

23. Diego Duarte (Internacional de Bogotá) - 5 goles.

24. Rodrigo Contreras (Millonarios) - 4 goles.

25. Adrián Parra (Tolima) - 4 goles.

26. Gustavo Torres (Cúcuta) - 4 goles.