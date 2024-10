Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, fecha 15, luego de la victoria 4-1 del Medellín a Jaguares

Este lunes 28 de octubre, Independiente Medellín superó ampliamente a Jaguares de Córdoba con un marcador de 4-1 en el Atanasio Girardot, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-II, es por esto que, en Gol Caracol, le contamos cómo quedó la tabla de posiciones del torneo, tras este encuentro.

El equipo antioqueño mostró desde el pitido inicial un juego ofensivo y muy superior, buscando abrir el marcador desde los primeros minutos. Las primeras llegadas de peligro fueron protagonizadas por Ménder García y Luis ‘Chino’ Sandoval, quienes exigieron al portero rival Geovanni Banguera, que tuvo una destacada actuación al atajar varios remates que parecían gol seguro. Sin embargo, al minuto 14, Yoiver González cometió una falta sobre Ménder García en el área, y el árbitro sancionó penal. Leyser Chaverra tomó la responsabilidad y, con un disparo certero, puso el 1-0 para el DIM, que celebró con moderación y mantuvo el enfoque en ampliar la ventaja.

Solo quince minutos después, al 29, llegó el segundo tanto. Francisco Chaverra anotó de cabeza tras un centro bien colocado que le permitió rematar con precisión y sin oposición, dejando el marcador 2-0 y desatando la celebración de la hinchada roja en el Atanasio.

A pesar de la ventaja, Medellín no bajó el ritmo y continuó creando ocasiones. Sandoval tuvo una clara oportunidad cuando disparó al palo derecho, pero Banguera nuevamente evitó el gol con una gran intervención. La primera mitad terminó con el equipo local en control absoluto, generando al menos cinco oportunidades claras.

Acción de juego entre Medellín y Jaguares, por Liga BetPlay Foto: Dimayor

Publicidad

En el segundo tiempo, el DIM mantuvo la presión alta y siguió controlando el ritmo del juego. Al minuto 61, una jugada colectiva en la que participaron casi todos los jugadores ofensivos terminó con Ménder García solo frente al arco, definiendo tranquilamente para colocar el 3-0 en el marcador.

Sin embargo, Jaguares encontró el descuento al minuto 80. Jader Maza recibió el balón, realizó una finta para eludir a Leyser Chaverra y sacó un potente disparo cruzado con su zurda, venciendo a Éder Chaux. Aunque el gol no cambió el curso del partido, fue celebrado con cautela por Jaguares, que poco pudo hacer ante el dominio del Medellín.

Publicidad

Este gol despertó aún más a los antioqueños, que querían evitar cualquier peligro de remontada. Después de una charla técnica en el banquillo, el DIM respondió inmediatamente y en el minuto 85 llegó el cuarto gol, obra de Juan David Arizala. Desde fuera del área, Arizala sacó un potente disparo que dejó sin reacción a Banguera, quien, a pesar de su esfuerzo, no pudo evitar la caída de su arco.

El partido finalizó 4-1, y con esta victoria, Independiente Medellín demostró su contundencia en casa, dominando y gustando a su hinchada en una noche de fútbol que cerró con aplausos en el Atanasio Girardot.

Los próximos partidos serán Boyacá Chicó vs Equidad, Pasto vs Águilas Doradas y Deportivo Pereira vs Envigado, los cuales se jugarán el martes 29 de octubre.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, fecha 15, luego de la victoria 4-1 del Medellín a Jaguares

Tabla de posiciones de la Liga tras el Medellín 4, Jaguares 1. pic.twitter.com/S7Ny5hCk9A — José Orlando Ascencio (@josasc) October 29, 2024