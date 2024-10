Tabla del descenso Fútbol Colombiano 2024, luego de la derrota 4-1 de Jaguares vs Medellín

Este lunes 28 de octubre, se jugó un partido importante en lo que concierne a la tabla del descenso del Fútbol Profesional Colombiano 2024, pues Independiente Medellín derrotó 1-0 a Jaguares de Córdoba en juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-II.

Esta derrota comprometió aún más al equipo 'felino', el cual se encuentra luchando por la permanencia junto conPatriotas, Envigado, Boyacá Chicó y el Deportivo Cali. Si bien aún quedan algunas fechas del 'todos contra todos', estos clubes buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles, de cara a mantenerse en la Primera División.

Las incidencias respecto a los equipos que se encuentran en esta complicada situación comenzaron el sábado 26 de octubre, cuandoAlianza FC se enfrentó a Patriotas , equipo que tuvo que ir al calor de Valledupar y, aunque las condiciones climáticas eran complicadas, les salió bien a los boyacenses, quienes lograron 'rascar' un valioso punto, luego de empatar 1-1. De hecho, durante gran parte del partido, fueron ganando gracias al gol de Diego Armando Ruiz. Sin embargo, Mayer Gil, al minuto 87, terminó por poner las cosas parejas.

Cali venció 1-0 a Bucaramanga, en el estadio Palmaseca. Foto: Colprensa.

El otro que sonrió, luego de un buen tiempo de no sumar de a tres, fue el Deportivo Cali, equipo que logró ganar por la mínima diferencias al actual campeón de la Liga BetPlay : Atlético Bucaramanga, gracias a un gol de Andrey Estupiñán. Si bien el conjunto 'azucarero' se mostró superior durante todo el encuentro, no logró aumentar la diferencia, pero si logró sumar de a tres, cosa que no pasaba desde el 4 de agosto, cuando derrotó a Independiente Medellín 2-0.

Finalmente, Independiente Medellín derrotó 4-1 a Jaguares de Córdoba en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-II, en el Atanasio Girardot. Los goles del ‘Poderoso’ fueron de Leyser Chaverra (penal), Francisco Chaverra, Ménder García y Juan David Arizala; Jáder Maza descontó para Jaguares.

El DIM dominó desde el inicio, generando varias oportunidades y logrando el primer gol al minuto 14. Con intensidad, aumentaron la ventaja a 2-0 antes del descanso. En el segundo tiempo, Ménder García y Arizala ampliaron la diferencia, sellando la goleada pese al gol de Maza para Jaguares.

Acción de juego entre Medellín y Jaguares, por Liga BetPlay Foto: Dimayor

Los otros equipos que tendrán que luchar en cancha algunos puntos, de cara a seguir con esperanzas a permanecer en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, jugarán el próximo martes 29 de octubre cuando Boyacá Chicó reciba a La Equidad en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja a las 4:00 p.m., por otro lado, Envigado tendrá que jugar contra el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 8:10 p.m.

Tabla del descenso del Fútbol Profesional Colombiano