Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Este sábado y domingo continúan las acciones de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026 con grandes partidos. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Medellín recibipo a Internacional de Bogotá por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Medellín recibipo a Internacional de Bogotá por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad