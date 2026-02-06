Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Este viernes, con dos compromisos, se dio apertura a la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. Deportivo Pasto recibió al Atlético Bucaramanga, mientras que Medellín jugó contra Internacional de Bogotá, en el Atanasio Girardot.

En el Departamental Libertad, el cuadro 'volcánico' salió con la firme intención de mantenerse en la punta; sin embargo, no pasó del empate a cero goles con los 'leopardos'. El resultado dejó al Pasto con 10 puntos en la tabla general, por los 9 de los bumangueses.

Más tarde este viernes en el Atanasio, el Medellín volvió a sumar una dura derrota. Esta vez, los dirigidos por Alejandro Restrepo cayeron 1-2 con Internacional de Bogotá. Los tantos de la escuadra capitalina fueron obra de Dereck Moncada, a los minutos 6 y 42, respectivamente. El descuento del 'poderoso de la montaña' fue obra de Leyser Chaverra desde el punto blanco del penalti, al 79'.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2026, tras derrota 1-2 del Medellín

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP 1 Internacional de Bogotá 10 5 3 1 1 2 Deportivo Pasto 10 5 3 1 1 3 Atlético Bucaramanga 9 5 2 3 0 4 Deportes Tolima 8 4 2 2 0 5 América de Cali 7 4 2 1 1 6 Atlético Nacional 6 2 2 0 0 7 Deportivo Cali 6 4 2 0 2 8 Llaneros 6 4 1 3 0 9 Once Caldas 6 4 1 3 0 10 Independiente Santa Fe 6 4 1 3 0 11 Fortaleza CEIF 6 4 1 3 0 12 Junior de Barranquilla 6 3 2 0 1 13 Águilas Doradas 5 4 1 2 1 14 Jaguares de Córdoba 4 3 1 1 1 15 Cúcuta Deportivo 2 4 0 2 2 16 Deportivo Pereira 2 4 0 2 2 17 Independiente Medellín 2 5 0 2 3 18 Millonarios FC 1 4 0 1 3 19 Boyacá Chicó 1 4 0 1 3 20 Alianza FC 1 4 0 1 3

Partidos de la jornada

Sábado 7 de febrero

Águilas Doradas vs. Cúcuta (2:00 p.m.)

Tolima vs. Llaneros (4:10 p.m.)

Fortaleza vs. Santa Fe (6:20 p.m. – adelantado fecha 9)

Junior Vs. Boyacá Chicó (8:30 p.m.)

Domingo 8 de febrero

Alianza vs. Once Caldas (4:10 p.m.)

Cali vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Jaguares Vs. Pereira (8:30 p.m.)