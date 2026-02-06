Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín no levanta cabeza en la Liga BetPlay I-2026; perdió 1-2 con Internacional de Bogotá

Medellín no levanta cabeza en la Liga BetPlay I-2026; perdió 1-2 con Internacional de Bogotá

Los dirigidos por Alejandro Restrepo mostraron serias falencias en la parte posterior, mismas que validaron los capitalinos. Medellín suma dos puntos en cinco jornadas de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Medellín e Internacional de Bogotá por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego entre Medellín e Internacional de Bogotá por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad