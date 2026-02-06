Medellín no levanta cabeza en la Liga BetPlay I-2026; perdió 1-2 con Internacional de Bogotá

Independiente Medellín nada que levanta cabeza en la Liga BetPlay I-2026; el ‘poderoso de la montaña’ sumó una nueva derrota, esta vez en el Atanasio Girardot, al perder 1-2 con Internacional de Bogotá en partido de la quinta jornada.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo mostraron serias falencias en la parte posterior, mismas que validaron los capitalinos en el marcador.

Además, como en compromisos anteriores, los del ‘DIM’ tampoco estuvieron ‘finos’ en la portería rival. En los últimos minutos se ‘volcaron’ al ataque; no obstante, Wuilker Faríñez respondió bajo los tres palos.

De entrada, fue Internacional de Bogotá el que se fue al ‘carga’, el que propuso en la ofensiva por intermedio de Kevin Parra, pero Salvador Ichazo supo evacuar el balón. El Medellín respondió con un remate de Didier Moreno, pero sin causar estragos al golero Faríñez.



El primer gol de la noche, en el Atanasio, llegó para Inter de Bogotá, al sexto minuto. Contraataque letal, y la esférica le quedó ‘servida’ a Larry Vásquez, quien posteriormente filtró el balón a Dereck Moncada. El número ‘18’ de los visitantes definió junto al palo izquierdo de Ichazo. El 0-1 se subió al tablero.

Tras la anotación de la visita, el Medellín le apostó a lanzamientos desde afuera con Esneyder Mena y Francisco Fydriszewski, pero sin causar estragos a Internacional de Bogotá.

El conjunto bogotano, por su parte, siguió con orden en el campo y la vía del contraataque fue su gran arma. Dieron otro ‘golpe’ más antes de finalizar la primera parte. Moncada repitió en el marcador a los 41 de juego, para el 0-2.

Para los segundos 45 minutos, el Medellín obligado a darle la vuelta al marcador, se fue al frente con más ganas que fútbol.

Pero fue hasta el minuto 74 que pudo 'destrabar' la férrea defensa de los visitantes. Dannovi Quiñones derribó en el área a Diego Moreno y el árbitro de la contienda determinó penalti para los dueños de casa. En primera instancia frente al balón se paró Fydriszewski y Faríñez atajó el cobro; no obstante, el golero venezolano se adelantó y se tuvo que repetir el lanzamiento desde el punto blanco. En la segunda oportunidad no falló Leyser Chaverra. El 1-2 se subió al marcador.

Los de Restrepo buscaron en los últimos minutos un nuevo tanto, pero Faríñez respondió bajo los palos. Medellín suma solo dos puntos en cinco jornadas del actual campeonato. Los rojos antioqueños se fueron abucheados por los hinchas.