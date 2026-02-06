Así se jugó una nueva jornada del Sudamericano femenino Sub-20; Colombia empató con Chile

La selección de Paraguay asumió este viernes el liderato del Grupo A del torneo Sudamericano femenino Sub-20, al empatar sin goles con Uruguay en la segunda jornada, en la que debutó Colombia también sin goles frente a Chile.

La selección anfitriona consolidó su posición tras debutar con una goleada sobre las chilenas por 4-0 y ahora suma 4 puntos. En el segundo puesto está la selección de Venezuela, que tiene 3 unidades y este viernes tuvo descanso.

La selección femenina de Colombia debutó este viernes en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción con un 0-0 que complica a Chile.

Colombia vs. Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20. X de @CONMEBOLtorneos

El primer tiempo transcurrió sin muchas emociones, con escasos remates al arco y varias interrupciones.



El conjunto 'cafetero' dirigido por Carlos Paniagua generó dos jugadas de peligro protagonizadas por las delanteras Mariana Silva y Marleidy Cossio que terminaron en las manos de la arquera Oriana Cristancho, mientras Chile, que tuvo mayor posesión del balón, intentaba construir su ofensiva sin finalizar las acciones.

Al comenzar el segundo tiempo la guardameta colombiana Luisa Agudelo impidió que 'La Roja' se adelantara, con una gran atajada sobre el tiro libre de la centrocampista Ámbar Figueroa.

En el segundo partido del Grupo A, Paraguay perdió la oportunidad de abrir el marcador en el minuto 7 tras un penal fallido de Pamela Villaba.

El esfuerzo de ambos planteles no bastó para romper el cero, en un partido que la Albirroja terminó con una jugadora menos tras la expulsión de Kiara Florentín.

De este modo, la 'Celeste' sumó su primer punto del torneo tras la derrota por 2-0 ante la selección de Venezuela.

La segunda jornada del Grupo B tendrá lugar el sábado con sendos duelos de Ecuador ante Argentina y de Bolivia contra Brasil, que ha ganado las 10 ediciones anteriores del Sudamericano femenino. Perú tendrá descanso.

Paraguay acoge la undécima edición del torneo continental del 4 al 28 de febrero, que reparte 4 cupos al Mundial de la categoría.