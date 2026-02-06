Síguenos en:
Gol Caracol  / Así se jugó una nueva jornada del Sudamericano femenino Sub-20; Colombia empató con Chile

Así se jugó una nueva jornada del Sudamericano femenino Sub-20; Colombia empató con Chile

Este viernes continuaron las acciones en el Sudamericano femenino Sub-20, dejando a Paraguay en la cima del grupo A. Este sábado es turno para la zona B, donde están Brasil y Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 6 de feb, 2026
El grupo A del Sudamericano femenino Sub-20 2026 tuvo acción este viernes.
El grupo A del Sudamericano femenino Sub-20 2026 tuvo acción este viernes.
Fotos: @CONMEBOLtorneos

