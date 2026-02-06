Cristiano Ronaldo, acompañado en pelea con Al Nassr; los hinchas se manifestaron a su favor

La afición del Al Nassr mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo el viernes, ya que el astro portugués se perdió su segundo partido consecutivo tras, según informes, su frustración por los fichajes. El jugador de 41 años no contó con la convocatoria para la victoria del Al Nassr por 2-0 contra el Al Ittihad, tras perderse también la victoria del lunes por 1-0 contra el Al Riad. Los aficionados alzaron pancartas con el '7', el dorsal de Ronaldo, en el minuto siete del partido disputado en el estadio del Al Nassr en Riad.

El periódico portugués A Bola informó que Ronaldo se quejó de que sus clubes rivales de la Saudi Pro League obtuvieron un mejor trato en el reciente mercado de fichajes. El líder de la liga, el Al Hilal, con un punto de ventaja sobre el Al Nassr, fichó al exdelantero del Real Madrid Karim Benzema, quien marcó un triplete en su debut tras su llegada desde el Al Ittihad. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli son propiedad del Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano de Arabia Saudita, un país rico en petróleo.

Ronaldo no ha hecho declaraciones públicas, pero un comunicado de la Liga Profesional Saudí, ampliamente difundido, afirma que el cinco veces ganador del Balón de Oro, "como cualquier competidor de élite, quiere ganar". "Sin embargo, ninguna persona, por importante que sea, puede influir en decisiones fuera de su club". Ronaldo aún no ha ganado la liga saudí desde que se unió al Al Nassr en enero de 2023. Varias grandes figuras lo han seguido hasta Arabia Saudí, sede del Mundial de 2034.



Vea el video del respaldo de los hinchas de Al Nassr a Cristiano Ronaldo

جماهير النصر في الدقيقة السابعة ترفع رقم كريستيانو رونالدو «7» ⏱️🟡#النصر_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/2K7tk6H1Fw — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 6, 2026