JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Barcelona vs. Mallorca: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Mallorca: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de la Liga de España

Este sábado, el Barcelona recibe en el Camp Nou al Mallorca, club que tiene en sus filas al colombiano Johan Mojica. ¡Prográmese con este partido del fútbol español!

Por: EFE
Actualizado: 6 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Barcelona recibe al Mallorca por la Liga de España.
Barcelona recibe al Mallorca por la Liga de España.
