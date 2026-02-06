Barcelona vs. Mallorca: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de la Liga de España

Barcelona, que está instalado en la victoria en los últimos cinco partidos, recibe este sábado a un emergente Mallorca, pero sobre todo en casa, ya que como visitante baja muchos enteros. En el conjunto 'balear' se espera la titularidad del lateral colombiano, Johan Mojica.



¿Cómo llega el 'azulgrana' al partido por Liga?

Los de Hansi Flick, tras caer ante la Real Sociedad el pasado 18 de enero, en un partido en el que merecieron algo más, han encadenado cinco victorias: Slavia Praga y Copenhague en Champions; Oviedo y Elche en LaLiga y el pase copero ante el Albacete.

Barcelona avanzó a semifinales de la Copa del Rey. AFP

La única asignatura pendiente de los 'azulgrana' es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente Flick y también los jugadores, pero en realidad los 'azulgrana' son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en los últimos cinco partidos jugados encadenan 16 goles.

Frente al Mallorca, son baja segura Pedri González, Gavi y Christensen, además de Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga muscular, se perdió la segunda parte del encuentro en Elche y ya fue baja en Albacete.



Flick ha confirmado que con su extremo hay que ir "paso a paso" y no descarta incluso que sea baja también para el próximo enfrentamiento copero.

En el once de salida, el técnico alemán podría plantear una serie de cambios. Esta por ver si le da descanso a Eric García, el polivalente jugador, más utilizado en este inicio de curso; y si, por ejemplo, cuenta de salida con el renacido Ronald Araujo, autor de uno de los goles en la victoria en Albacete.

Indiscutible García en la puerta y Cubarsí como central. En los laterales podrían volver Koundé y Balde, aunque también tienen opciones Joao Cancello y Gerard Martín, que también opta a seguir como central.

En la media, Frenkie de Jong está en su mejor momento. A su lado, Flick podría contar con Marc Bernal, que poco a poco va ganando minutos, o alinear a Dani Olmo o incluso a Marc Casadó.

En la mediapunta el recién renovado Fermín López tiene muchos número de ser el enganche con una delantera en la que sin Raphinha, Rashford es el principal candidato para jugar por la izquierda. Lamine Yamal tiene garantizado un puesto como extremo diestro, mientras que Ferran parte con ventaja sobre Lewandowski.



Así llega el Mallorca de Johan Mojica

El Mallorca buscará ganar donde nadie lo ha hecho esta temporada en LaLiga, aunque la dinámica que arrastra el equipo balear es positiva tras ganar por 4-1 al Sevilla en Son Moix, lejos de su estadio tan solo venció también al equipo hispalense en octubre y suma un total de cinco puntos a lo largo del curso como visitante.

Johan Mojica en la formación del Mallorca contra Valencia por la Liga de España. Getty

Su principal arma será el segundo máximo goleador de LaLiga, Vedat Muriqi. El delantero ha marcado 15 goles, igualando su tope vistiendo la elástica bermellona, y ya anotó en el Bernabéu a principio de temporada, por lo que llegará con la confianza por las nubes.

Otro nombre que estará en el foco es el guardameta ibicenco Leo Román, que en su anterior visita hizo 12 paradas y tratará de demostrar que está capacitado para mantener ese nivel y dar opciones a su equipo de puntuar.

Las dudas se centran en la zaga, aunque las buenas actuaciones de David López han tranquilizado al club ante las bajas de Antonio Raíllo y Marash Kumbulla, ambos en la convocatoria, pero prácticamente descartados para el duelo.

En el centro del campo, el exbarcelonista Pablo Torre podría salir de inicio tras su tanto ante el Sevilla para reencontrarse con sus antiguos compañeros, aunque el hombre de moda de este equipo es un Jan Virgili del que ya ha habido rumores sobre un posible regreso a la Ciudad Condal la próxima temporada.



Barcelona vs. Mallorca: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Liga de España

Día: sábado 7 de febrero del 2026.

sábado 7 de febrero del 2026. Competición: Liga de España.

Liga de España. Hora: 10:15 de la mañana (Hora de Colombia).

10:15 de la mañana (Hora de Colombia). Árbitro: Alejandro Quintero (C. Andaluz).

Alejandro Quintero (C. Andaluz). Estadio: Camp Nou.

Camp Nou. TV: Espn y Disney+ Premium.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Frenkie de Jong, Bernal, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Ferran.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Jan Virgili, Vedat Muriqi.