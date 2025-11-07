Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Envigado 1-1 Millonarios

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Envigado 1-1 Millonarios

Este viernes en la fecha 19 Millonarios sumó un empate más en la actual campaña del fútbol colombiano frente al ya descendido Envigado, al que tampoco pudo vencer en Copa BetPlay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Macalister Silva Millonarios
Macalister Silva, capitán de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad