La fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II comenzó este viernes 7 de noviembre con el enfrentamiento entre Envigado y Millonarios en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, que dejó un empate 1-1 para el cuadro paisa sobre los 'embajadores'.

Luis Díaz, al 49' con un remate cruzado, fue el autor del primer tanto del compromiso. Luego lo igualó 1-1 Juan Carvajal, luego de un remate de Macalister Silva que pegó en el joven delantero.

Con este resultado Millonarios está parcialmente en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a falta de una jornada para finalizar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, quedando eliminado pensando en clasificar a cuadrangulares finales.

En la jornada de viernes también jugarán Pereira vs Medellín y Tolima vs Llaneros. Ya el sábado serán los siguientes partidos: Fortaleza vs Junior (4:10 p.m.), Nacional vs Águilas Doradas (6:20 p.m.), Bucaramanga vs La Equidad (8:30 p.m.).

Para la fecha dominical jugarán Once Caldas vs Pasto (2:00 p.m.), Alianza vs Boyacá Chicó (4:10 p.m.), América vs Unión Magdalena (6:20 p.m.), y Santa Fe vs Cali (8:30 p.m.)



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Envigado 1-1 Millonarios: