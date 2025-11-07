Dayro Moreno le puso fin a los rumores; ¿hubo o no apuestas de jugadores del Once Caldas?

El fútbol colombiano está en su recta final en la fase del todos contra todos y Once Caldas es uno de los clubes que todavía tiene chances de clasificar, aunque eso sí, no depende de sí mismo y deberá esperar que se den otros resultados. En medio de ese panorama, los manizalitas se están preparando para el duelo de este domingo 9 de noviembre contra Deportivo Pasto por la fecha 19 de la Liga BetPlay y Dayro Moreno habló con la prensa, aclarando de una vez por todas los rumores sobre apuestas deportivas por parte de sus compañeros.

Osvaldo Hernández, director de deportes del Diario La Patria, le preguntó de manera certera al goleador sobre el tema y la respuesta fue contundente. "La verdad, con respeto, digo, el hincha tiene que opinar, pero no calumniar. Yo siempre he dicho, uno cuando abra bien en la vida las cosas siempre fluyen, siempre salen bien, nosotros nunca, nosotros nunca, ni por la cabeza, no podemos imaginar eso que vender un partido, que lo regalamos, hubieron cosas del fútbol, creo que más que todo eso fue desconcentración de nosotros, fue desconcentración de nosotros en la cancha, pero ninguno, osea, nosotros somos personas, vuelvo a decir, nosotros somos un grupo muy lindo. Nosotros jugadores, el cuerpo técnico, nuestra familia, directivos, somos un solo grupo", dijo de entrada.

Y es que las versiones surgieron días después de la eliminación de la Copa Sudamericana. En la ida ganaron 2-0 y en la vuelta perdieron por el mismo marcador, teniendo que definir todo en los penaltis. Los cobros no estuvieron finos y cayeron 5-4 con Independiente del Valle. Algunos periodistas revelaron unos chats en los que se hablaba sobre un conflicto interno y división de grupo por aparente amaño de partidos por parte de cuatro jugadores.

Dayro Moreno, a quien señalaban como el más molestó por la situación, se reafirmó y negó los hechos. "La verdad que se los digo de corazón, como profesional, como hincha de Once Caldas, aquí ninguno de nosotros, jugadores, el cuerpo técnico, directivos, nos vendimos como se dice. Tenemos la conciencia tranquila, obvio, triste sí, porque fue una eliminación que no esperábamos. Pero bueno, esto hay que seguir para adelante y seguir cosechando cosas importantes", concluyó.

❌"Ni por la cabeza nos pasa VENDER un partido, fueron cosas de fútbol, somos una familia y tenemos nuestra conciencia tranquila": Dayro Moreno, sobre la final de Copa Sudamericana



📽️: @osvaldoinforma



📻🎂Sintonice el programa de ANIVERSARIO, aquí: https://t.co/mn3nZQzfyj pic.twitter.com/q507kybEnH — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 6, 2025