Técnico de Bayern Múnich impresionado con Luis Díaz y su nivel; "ha sido en poco tiempo"

El buen presente del delantero colombiano, Luis Díaz, a nivel de clubes, marcando goles, brindando asistencias y siendo figura, sigue dando de qué hablar. Si bien en los últimos días los focos se han centrado en su expulsión por la fuerte entrada sobre Achraf Hakimi, los elogios no desaparecen y son la rutina en Alemania. Uno de los más contentos por sus actuaciones es Vincent Kompany, DT de los 'bávaros'. Lo que más tiene sorprendidos a todos es la rápida adaptación que ha conseguido desde su llegada procedente del Liverpool.

Este sábado 8 de noviembre, Bayern visitará al Unión Berlín y por eso el estratega habló con la prensa este viernes en la previa al encuentro. Kompany destacó la nómina que ha conformado, pero con el colombiano se detuvo y lo destacó. "Parece que la plantilla se ha ampliado un poco porque Lennart Karl ha evolucionado muchísimo. Ha demostrado que ya puede marcar la diferencia. También tenemos a Luis Díaz, que ha necesitado muy poco tiempo para adaptarse y siempre está en forma. Harry Kane y Michael Olise también: siempre están disponibles. Nos ha beneficiado no haber necesitado una plantilla más amplia. Es importante que los chicos se mantengan en forma. Y luego volverán Jamal Musiala, Alphonso Davies y Hiroki Ito. Creo que estos jugadores serán importantes esta temporada. Todos en la plantilla pueden jugar y ayudarnos. Esta confianza absoluta es fundamental", sentenció.

Así fue el encuentro de Luis Díaz con sus compañeros. Foto: FC Bayern.

Díaz Marulanda ha tenido un comienzo de temporada excepcional y los números así lo avalan. En 16 partidos, 'Lucho' ha marcado 10 goles y ha dado cinco asistencias, con un acumulado de 1.244 minutos de juego. En cuanto a lo disciplinario registra cinco amonestaciones y una expulsión.

El buen nivel del colombiano se ha visto reflejado en la campaña del Bayern que ha tenido el mejor inicio de temporada de su historia con 16 victorias en sus 16 encuentros. Hasta el momento se encuentra invicto y no hay rival que haya logrado doblegarlo en Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.