JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Union Berlin vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y TV para ver el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Union Berlin vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y TV para ver el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Luis Díaz y el Bayern Múnich intentarán seguir con su racha victoriosa en su visita al Union Berlin por la jornada 10 de la Bundesliga. Su rival se ubica en la posición 11 de la tabla. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2025
Union Berlin vs Bayern Múnich
Union Berlin vs Bayern Múnich
Fotos: X/@fcunion y AFP

