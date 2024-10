Tabla del descenso en el fútbol colombiano, tras triunfo del Envigado: ¿'Tiembla' el Cali?

Este jueves 22 de octubre, Envigado goleó por 3-0 a Águilas Doradas en el estadio Polideportivo Sur, por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2024, que se encontraba aplazado hasta ahora.

Dentro de las principales novedades del encuentro, destaca el debut de Neymar Uribe, futbolista promesa de la ‘cantera de héroes’, y que tuvo un muy buen juego; tanto, que recibió una calificación final de 7.4 por parte de Sofascore.

Los goles de la victoria fueron autoría de Juan Villa, Dorlan Pabón y Edison López, quienes le dieron los tres puntos al cuadro antioqueño, que le hace tomar un importante ‘respiro’ en la parte baja de la tabla del descenso.

Neymar Uribe (el primero de la primera fila, de izquierda a derecha), formado con Envigado FC. Foto: Colprensa.

A una casilla de ingresar a la zona roja, este triunfo para Envigado cae como del ‘cielo’. No obstante, por lo reñida que se encuentra la disputa en la parte de abajo con Jaguares y Patriotas, para el cuadro antioqueño no hay tiempo de ceder terreno, pues la permanencia de categoría está en riesgo.

Boyacá Chicó es otro de los equipos que se encuentra en esa disputa directa por no descender, misma razón por la que buscará sumar la mayor cantidad de puntos en este final de campeonato, en su intención de no llegar tan comprometido de cara al próximo año.

¿Cómo va el Deportivo Cali en el descenso?

El cuadro ‘azucarero’, por su historia y tradición, es en quien más están puestos los ‘ojos’, aunque a los verdes los salva que, independiente a su mal presente deportivo, no es peor que el de equipos como Patriotas o Jaguares, que están cada vez más hundidos en el fondo de la tabla de posiciones.

Sin embargo, todavía las cuentas y números respaldan a todos los equipos, razón por la que el Cali todavía no tiene su permanencia asegurada. No obstante, en caso de que así sea, pensando en el 2024 la situación será compleja si no se comienza a sumar de a tres.