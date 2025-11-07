Árbitro que expulsó a Luis Díaz dio su versión de la patada a Achraf Hakimi; “por eso lo hice”

Bayern Múnich e ganó 2-1 al PSG en la fecha 4 de la Champions League con un doblete de Luis Díaz, quien a pesar de ser el autor de los dos goles pasó de héroe a villano con la expulsión que sufrió en los minutos finales de dicho compromiso por una dura falta contra Achraf Hakimi, quien salió lesionado, llorando y estará varias semanas de baja con el club parisino y con la selección de Marruecos.

Y este viernes el 'Canal +' reveló una pequeña charla que tuvo el árbitro central italiano Maurizio Mariani con uno de los capitanes del equipo alemán, Joshua Kimmich, quien en el túnel del estadio de Los Príncipes le preguntó sobre su decisión de mostrarle tarjeta roja a 'Lucho'.



Árbitro que expulsó a Luis Díaz dio su versión

A pesar de los reclamos de los jugadores del Bayern Múnich, el juez europeo explicó lo siguiente sobre la temeraria acción del colombiano: "Vino desde atrás y no tuvo ninguna posibilidad de alcanzar el balón. Por eso hice eso", fue la razón que dio Mariani, que al final no convenció entres los demás futbolistas bávaros.

🚨🗣️ The referee's justification for Luis Diaz's red card against PSG, given to the Bayern Munich player at halftime :



"He came from behind and had no chance of getting the ball. That's why I did that."pic.twitter.com/zvCd20kcjd — Bayern Focus (@FCBayernFocus) November 7, 2025

Cabe recordar que inicialmente el árbitro italiano lo había amonestado a Luis Díaz por esa dura falta tras una disputa con Achraf Hakimi pero al recibir el llamado del VAR, más la dura lesión que sufrió el marroquí y sus lágrimas, cambió la decisión y lo expulsó.

Dicha tarjeta roja ha causado muchas opiniones divididas y de hecho en las últimas horas el futbolista colombiano contó con el respaldo de un legendario jugador alemán como lo es Toni Kroos, quien defendió a 'Lucho' y señaló que no estuvo bien su tarjeta roja.