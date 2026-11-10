Teófilo Gutiérrez habló de "una sorpresa" futura, tras su adiós de Junior en Barranquilla

Teófilo Gutiérrez disputó la noche del lunes 9 de noviembre su último partido como local con Junior de Barranquilla. El 'Perfume' recibió todo el cariño y aprecio de la hinchada 'rojiblanca', en lo que fue el 2-0 sobre Cúcuta Deportivo en el estadio Romelio Martínez. Pero dejó una sorpresa para el futuro.

Y es que el adiós en el 'Coloso de la 72' fue especial para Gutiérrez Roncancio porque lo hizo con gol. El eterno '29' festejó al minuto 50 en el compromiso de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, y tras inflar las redes rivales, fue abrazado y 'mimado' por sus compañeros de equipo.

Publicidad

Lo cierto es, que finalizado el compromiso en tierras 'curramberas', al del barrio La Chinita le consultaron si aún está para jugar al fútbol o si el retiro es definitivo o parcial. Su respuesta dejó pensando a más de uno.

Publicidad

"Después del 19 (de diciembre) daría esa sorpresa, quiero ser respetuoso con el partido que ya está, es un contrato que ya está. La gente que ya compró su boleta, mucha gente que ha comprado su boleta del exterior, del interior y muchos niños que quieren ir a ese partido porque va a jugar River Plate 2014 con Junior 2018, 2025, 2026, algunos del Cali, de la Selección (Colombia), o sea, va a haber una linda fiesta, artistas importantes. Ya desde mañana voy a comenzar a mostrar quiénes vienen, vienen mujeres también artistas muy importantes y eso es muy lindo, esperemos disfrutarlo y después ya mirar", expresó el atacante, de 41 años, en charla con los medios de comunicación de la capital del Atlántico.

