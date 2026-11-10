Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez habló de "una sorpresa" futura, tras su adiós de Junior en Barranquilla

Teófilo Gutiérrez habló de "una sorpresa" futura, tras su adiós de Junior en Barranquilla

En medio de la nostalgia por su emotiva despedida del Junior en el Romelio Martínez, Teófilo Gutiérrez dejó encendida la ilusión de la hinchada 'tiburona'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de nov, 2026
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez jugó su último partido como local con Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez jugó su último partido como local con Junior de Barranquilla.
Foto: Colprensa

Teófilo Gutiérrez disputó la noche del lunes 9 de noviembre su último partido como local con Junior de Barranquilla. El 'Perfume' recibió todo el cariño y aprecio de la hinchada 'rojiblanca', en lo que fue el 2-0 sobre Cúcuta Deportivo en el estadio Romelio Martínez. Pero dejó una sorpresa para el futuro.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que el adiós en el 'Coloso de la 72' fue especial para Gutiérrez Roncancio porque lo hizo con gol. El eterno '29' festejó al minuto 50 en el compromiso de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, y tras inflar las redes rivales, fue abrazado y 'mimado' por sus compañeros de equipo.

Publicidad

Últimas noticias

Teófilo Gutiérrez Junior
Fútbol Colombiano

Teófilo Gutiérrez y su adiós al Junior; "que me recuerden como ese loco bonito"

Teófilo Gutiérrez Junior
Fútbol Colombiano

'Teo' Gutiérrez hizo su show en su último partido con Junior en Barranquilla; golazo y ovación

Lo cierto es, que finalizado el compromiso en tierras 'curramberas', al del barrio La Chinita le consultaron si aún está para jugar al fútbol o si el retiro es definitivo o parcial. Su respuesta dejó pensando a más de uno.

Publicidad

"Después del 19 (de diciembre) daría esa sorpresa, quiero ser respetuoso con el partido que ya está, es un contrato que ya está. La gente que ya compró su boleta, mucha gente que ha comprado su boleta del exterior, del interior y muchos niños que quieren ir a ese partido porque va a jugar River Plate 2014 con Junior 2018, 2025, 2026, algunos del Cali, de la Selección (Colombia), o sea, va a haber una linda fiesta, artistas importantes. Ya desde mañana voy a comenzar a mostrar quiénes vienen, vienen mujeres también artistas muy importantes y eso es muy lindo, esperemos disfrutarlo y después ya mirar", expresó el atacante, de 41 años, en charla con los medios de comunicación de la capital del Atlántico.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Teófilo Gutiérrez

Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad