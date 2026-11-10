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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 10 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 10 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 10 de noviembre, con semifinales de la Copa Betplay y Champions League Femenina. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Atlético Nacional juega este martes en la Copa BetPlay 2026.
Atlético Nacional juega este martes en la Copa BetPlay 2026.
Colprensa

Este martes, el calendario futbolero trae actividad en la Champions League femenina, aquí, el Real Madrid que tiene en sus filas Linda Caicedo, recibe al París FC. Además, hay semifinales de la Copa BetPlay entre Internacional de Bogotá vs. América de Cali, y Once Caldas contra Atlético Nacional.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 10 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, martes 10 de noviembre del 2026:

PartidoHoraCompeticiónCanales de TV / Streaming
Real Madrid Femenino vs. París FC Femenino12:45 p. m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN
BK Häcken Femenino vs. Chelsea Femenino12:45 p. m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Inter Milan Femenino vs. Manchester City Femenino3:00 p. m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 2
AS Roma Femenino vs. Servette Chênois3:00 p. m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich Femenino3:00 p. m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Envigado vs. Boca Juniors Cali3:30 p. m.Torneo BetPlayWin Fútbol+, Win Play
Inter Bogotá vs. América de Cali6:30 p. m.Copa BetPlayWin Fútbol+, Win Play
Once Caldas vs. Atlético Nacional8:30 p. m.Copa BetPlayWin Fútbol+, Win Play
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