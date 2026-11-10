Partidos EN VIVO HOY 10 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero trae actividad en la Champions League femenina, aquí, el Real Madrid que tiene en sus filas Linda Caicedo, recibe al París FC. Además, hay semifinales de la Copa BetPlay entre Internacional de Bogotá vs. América de Cali, y Once Caldas contra Atlético Nacional.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 10 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, martes 10 de noviembre del 2026:
|Partido
|Hora
|Competición
|Canales de TV / Streaming
|Real Madrid Femenino vs. París FC Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN
|BK Häcken Femenino vs. Chelsea Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Inter Milan Femenino vs. Manchester City Femenino
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 2
|AS Roma Femenino vs. Servette Chênois
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich Femenino
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Envigado vs. Boca Juniors Cali
|3:30 p. m.
|Torneo BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|Inter Bogotá vs. América de Cali
|6:30 p. m.
|Copa BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|Once Caldas vs. Atlético Nacional
|8:30 p. m.
|Copa BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play