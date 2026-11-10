El misterio de Linda Caicedo y su lesión, a horas del partido de Real Madrid en Champions League

El misterio de Linda Caicedo y su lesión tiene a todos hablando en España. La delantera colombiana, al servicio del Real Madrid femenino, encendió las alarmas en su club y en la Selección Colombia el pasado sábado, tras salir entre lágrimas y cojeando fuertemente en su visita al Athletic Club de Bilbao ( 1-1), en partido de la décima jornada de la Liga F.

Esta escena por parte de la vallecaucana dejó helado al entorno 'merengue', y todo debido al apretado calendario que se le viene al equipo dirigido por Pau Quesada. Sin embargo, con el pasar de los días, el Real Madrid ha mantenido absoluto hermetismo y no ha emitido ningún parte médico oficial sobre el estado de salud de la figura 'tricolor'.

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Y es que las imágenes del fin de semana dejaron a más de uno con el corazón en la mano. Linda permaneció varios minutos en el suelo y terminó saliendo desconsolada, sostenida por el cuerpo médico al no poder dar un paso. No obstante, cuando todos daban por hecho lo peor, llegó la gran sorpresa. Tres días después, la exDeportivo Cali se dejó ver de nuevo en el campo, haciendo trabajos y compartiendo con el grupo; esto último se leyó en 'Mundo Deportivo'.

Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

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De acuerdo a este diario, y que cita los registros audiovisuales del Real Madrid femenino, Linda trotó sobre el césped y participó en la postal familiar con el resto del plantel.



Sin embargo, a pesar de estas buenas sensaciones, el hermetismo del club blanco mantiene la incertidumbre, y al no existir un parte médico oficial, nadie se atreve a asegurar si hay alguna lesión en la talentosa de nuestro país, o si sólo fue un susto y ya quedó atrás. Todos estos cuestionamientos se dan a horas de un nuevo partido por la Champions League Femeninafrente al París FC, mismo que se disputará en la cancha del Alfredo Di Stéfano.

Este importante duelo para las 'merengues', y que corresponde a la cuarta jornada de la fase de liga, tiene un horario establecido en Colombia de las 12:45 del día.