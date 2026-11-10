A qué hora juega HOY Real Madrid femenino vs. París FC por la Champions League Femenina

El Real Madrid femenino ya no tiene margen de error en la Champions League. Las dirigidas por Pau Quesada afrontan este martes 10 de noviembre su cuarto compromiso en la fase de grupos y con la urgencia imperiosa de sumar de a tres, tras encadenar tres empates consecutivos en un arranque europeo de alta exigencia.Linda Caicedo es duda.

Al frente estará un París FC, que tampoco conoce la victoria en el máximo torneo de clubes del 'viejo continente', y que, al igual que las 'merengues', les urge un triunfo para escalar posiciones en la tabla general. Dicho juego se efectuará en el campo del Alfredo Di Stéfano.

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Así llega Real Madrid

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El camino de las 'merengues' en el certamen europeo ha estado marcado por la frustración de dejar escapar ventajas. Real Madrid acumula tres empates en duelos de máxima exigencia: debut 1-1 contra el PSG en casa, repitió marcador (1-1) en la ciudad deportiva del Manchester City y rescató un 2-2 en su visita al Bayern Múnich. Lo preocupante para el cuerpo técnico es que, en los tres compromisos, logró ponerse arriba en el marcador, pero careció de la solidez necesaria para sostener la ventaja.



Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino. Foto: Getty Imágenes

Así las cosas, con tres unidades en el bolsillo, las 'blancas' marchan en la novena casilla, comandando un apretado quíntuple empate junto al City, Køge, Benfica y Servette. Cabe recordar que el nuevo formato otorga el pase directo a cuartos de final únicamente a los cuatro primeros lugares de la tabla general, mientras que los equipos ubicados del quinto al duodécimo puesto deberán disputar una fase de 'play-off' previa. El gran anhelo de la institución es superar esa barrera de los cuartos, un techo histórico al que se han estrellado en tres oportunidades.

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Además, Linda Caicedo es duda. La talentosa colombiana, autora de tres goles y una asistencia en lo que va de la temporada, debió retirarse del campo en el minuto 64 del partido contra Athletic Club de Bilbao con visibles muestras de dolor y serias dificultades para apoyar el pie. Aunque el Real Madrid ha mantenido un absoluto hermetismo sin emitir un parte médico oficial, su ausencia representaría un duro golpe para el esquema ofensivo de Pau Quesada en un momento límite de la temporada.

Por su parte, el París FC tampoco vive un presente holgado en la máxima competición europea. Las francesas figuran en la decimocuarta posición con apenas dos puntos, producto de una derrota ante el Barcelona y empates frente a Arsenal y Häcken, lo que de momento las deja fuera de la zona de clasificación.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Espanyol por la Liga F. Foto oficial del Real Madrid femenino

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